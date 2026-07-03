La humanidad al rescate

No recuerdo dónde estaba cuando supe lo del terremoto en Venezuela. Será que estamos tan acostumbrados a catástrofes allí, de tantas clases, que ya se ha vuelto rutinario que pase algo allí. Qué pena de país.

La espiral de desastres en la que llevan viviendo los venezolanos desde hace décadas —y este último capítulo en forma de terremoto doble— no solo han evidenciado la falta total de infraestructuras; esta vez también han tenido que mirarse al espejo de lo que podría haber sido de haberse hecho las cosas bien. Un sismo equivalente ocurrió en Japón y allí tan solo han tenido que barrer algunas latas caídas al suelo en el supermercado. Nada comparable a la hecatombe venezolana.

El terremoto es un fenómeno natural, inevitable. Pero el desastre que causa tiene mucho que ver con lo social y con lo político, y eso sí está en nuestras manos. La ausencia de cultura sísmica —muy implantada en Japón, pero totalmente desconocida en Venezuela— ha sepultado a muchas personas.

Luego está la profunda crisis económica que lleva años azotando al país con más reservas de petróleo del mundo (qué triste contrasentido), que hacía que se construyera con materiales cada vez de peor calidad. Casas y edificios enteros se han venido abajo como papilla, como las casitas de los tres cerditos ante el soplido del lobo. Ver a los rescatadores —en realidad, los propios vecinos— tratando de mover una losa de hormigón a martillazos me pareció, sencillamente, para llorar.

Una vez evidenciada la ausencia total de un Estado que prevea la posibilidad de un desastre, que organice las emergencias o coordine la recuperación, sólo queda ampararse en la providencia o en la capacidad de la humanidad para superarse.

Entre los escombros, ‘Tsunami’, un perro abandonado que fue recogido en la calle y entrenado como perro de rescate, ha localizado a varias personas. Las localizaba y les hablaba como sólo los que tenemos perro sabemos que lo hacen: se metía entre los amasijos, acercaba todo lo posible su hocico a la persona y le soplaba. Lo más parecido a que te digan en lenguaje humano: «Tranquilo, te hemos encontrado y la ayuda está en camino».

Luego hay personas como Fabiana, la niña sonriente a la que solo se le veía la carita y que, milagrosamente, estaba prácticamente ilesa. Nunca sabremos si tenía esa serenidad porque le viene de serie o porque la magnitud de la tragedia le hace imposible digerir tanto desastre. O Hernán Gil, rescatado con vida tras pasar ocho días enteros sepultado. Los voluntarios estuvieron 72 horas ininterrumpidas trabajando hasta lograr sacarlo.

Son historias que ilustran cómo en este país se ha derrumbado todo, salvo el pilar de la humanidad, que ha quedado en pie. Ese tejido invisible de personas que, incluso en la peor de las situaciones, encuentran el modo de salir adelante.