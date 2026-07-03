Que Dios me libre de mis amigos, que de mis enemigos ya me cuido yo. Seguro que a muchos de ustedes se les ha venido alguna vez a la cabeza esta referencia a nuestro refranero popular, que tanta sabiduría y verdad atesora. Y es que ¿quién no ha sufrido alguna vez en la vida las heridas y consecuencias del fuego amigo?

Por lo general, el ataque de un enemigo, para quien los tenga, es algo más o menos esperado y se ve venir. El problema surge cuando ese ataque proviene de alguien de nuestro entorno y con el que solemos compartir mesa y mantel.

Desde el origen de los tiempos la caída y descomposición de los grandes imperios e instituciones excepcionalmente tiene su origen como consecuencia de un agente externo. Por lo general, y la historia lo corrobora con multitud de ejemplos, el fuego amigo suele ser la principal amenaza que corroe las instituciones desde dentro y las debilita facilitando el posterior ataque enemigo. El fuego amigo puede ser intencionado o involuntario. Si me lo permiten, nosotros nos centraremos en el primero que, a la vista está, parece estar más en boga y, sin duda, es el más letal.

Existen numerosas variantes de fuego amigo intencionado, pero, a mi juicio, los más comunes son los alimentados por el narcisismo y la ambición, la incompetencia y la paranoia. Aunque provienen de diferentes cepas todos suelen tener un denominador común, la envidia, y dependiendo de cómo los mezclemos el resultado será más o menos letal.

El fuego amigo por narcisismo y ambición suele ser el más común y extendido. Responde, por lo general, a un afán de protagonismo desmesurado y por anteponer la acumulación de poder sobre el interés general.

En cuanto al fuego amigo por incompetencia, su origen suele encontrarse en la mediocridad. Por sí sola, la incompetencia no presupone mala intención, aunque todos sabemos que un tonto con poder tiene más peligro que una piraña en un bidé. Y si, además, se combina con la ambición, nos encontramos ante uno de los binomios más letales y destructivos para cualquier institución.

Pero, en mi opinión, el más peligroso y el que últimamente acapara más titulares es el fuego amigo por paranoia. Aquí hay un componente patológico fundamental y, por lo general, quien lo ejerce no suele estar bien de la azotea. El fuego amigo por paranoia nace de la desconfianza y, sobre todo, como consecuencia de un enorme complejo de inferioridad que convierte al ‘pistolero’ en una máquina de fabricar enemigos imaginarios. Celos, envidia, rivalidad, son factores que agudizan el fuego amigo por paranoia desencadenado situaciones realmente extremas que dan lugar a casos de purgas, persecuciones y acoso psicológico.

Día sí y día también, la prensa se hace eco de casos de fuego amigo que están dinamitando nuestras instituciones y poniéndolas en jaque. Detectarlos y erradicarlos, por ejemplo en nuestros Ayuntamientos, debe ser una prioridad. No podemos permitir que quienes, día tras día, erosionan los cimientos de nuestras instituciones y hacen que se cuestione su legitimidad sean los mismos que todas las noches apaguen la luz.

Que Dios me libre de mis amigos, que de mis enemigos ya me cuido yo.