Encontrar grandes cosas: Tratado de laquietud ajena

Nada ni nadie es una llanura desértica. Ni las llanuras desérticas o los grandes vacíos demográficos de la Tierra son llanuras desérticas. Todo tiene su propia y minuciosa anatomía, su propia polifonía del escombro. En realidad, estamos tan solos en el Universo cada uno de nosotros y todos a la vez y todos tan juntos y pegados que lo poco que poseemos es tan valioso como las ‘lágrimas en la lluvia’ del androide de Blade Runner. Por eso, si escarbas en la vida de la gente puedes encontrar grandes y únicas cosas. Puedes incluso llenarte el alma de asombro y de belleza.

Es mejor mirar a las personas en su biotopo de crudeza que mirar las pantallas. Llegar con la mirada a esa arqueología de las almas. Un hombre callado puede estar cruzando cada día su océano interior en una patera y la mujer que te corta jamón en la carnicería puede haber enterrado a media familia y seguir sonriendo. Ver todo eso que existe cuando miramos muy de cerca, esa verdad luminosa a la que casi no prestamos atención y late debajo de la rutina diaria es muy barato, solo necesitamos tiempo y voluntad. Si tuviéramos el permiso de bucear con delicadeza en los estratos de las vidas, tal vez llegaríamos a encontrar inmensas catedrales, llegar hasta la médula de aquellos que nos interesan sin que ello supusiese un acto de intrusión, sino un ejercicio de arqueología humana que exigiese paciencia y, por encima de todo, compasión.

Mirar por ejemplo una a una las pertenencias de un mendigo con la misma actitud con que se mira un pequeño museo etnográfico. Una a una. El peine. El recorte de periódico. La fotografía doblada de alguien que quizás ya murió y él todavía espera. Un mechero de gas atado al cuello. Un jersey mal doblado. Unas gafas envueltas en un pañuelo sucio. Un trozo de alfajor. Una naranja… En una ciudad del Sur de España una vez quisieron venderme dos gorriones. Era un mendigo y los llevaba con delicadeza en la mano. Se los compré por diez euros, él pedía tres, le di el billete y los solté, volaron con torpeza pero consiguieron llegar a un tejado próximo.

Batallas internas

Nadie es únicamente su suerte o su desgracia, incluso el ser humano más pobre y derrotado lleva consigo sus pertenencias y sus ‘documentos generales’ que le acreditan amar y haber sido amado, haber tenido planes, sueños, canciones favoritas, su manera especial de rayar el coche al sacarlo del garaje, o una forma particular de doblar la ropa o de silbar. Y en cada una de esas pocas cosas hay una enorme belleza que nos cuesta mucho llegar a ver, porque la superficie de cualquier persona tiene casi siempre su propia armadura de timidez indescifrable, de defensa, sus propias capas geológicas debajo de cuya costra dura comienzan los hallazgos: el escritor que quería ser y la batería que no aprendió nunca a tocar.

También todos cargamos con batallas internas que ganamos a oscuras, sin aplausos de nadie, porque los grandes tesoros humanos no se anuncian nunca con trompetas y timbales, y los que se anuncian así solo son tesoros de ficción, banalidad. Cada uno de nosotros es un acumulador de afectos y ternuras, un tejedor de hilos invisibles que nos unen a los demás. Qué hermoso sería poder ver de cerca y con el mayor de los respetos todo eso, esos hilos, esa armadura, esas batallas, esa oscuridad. Comprender el peso que el otro lleva en sus hombros o en su pecho, podría hacer que el nuestro se volviese más ligero y comprensible.

Acaso una de las formas más nobles de pasar por la vida consista precisamente en negarse a creer que alguien es solamente lo que parece, aprender a mirar y leer bien todo eso como los ciegos ven con el corazón y las manos

Una herida en la mirada

Un día un hombre pasó por mi calle muy tranquilo y despacio porque llevaba en sus manos un cuenco de agua que no quería derramar. ¿A dónde iría con aquella agua? Parecía estar loco. Nunca supe quién era ni cuál fue su propósito. Nunca lo sabré, pero no se me ha olvidado y hubiera bajado o subido unas escaleras de caracol para excavar en la tierra de su vida interior con una curiosidad obstinada y casi obscena.

En la mirada de algunas de esas personas hay una herida que no sangra hacia afuera y a veces una llave o el amuleto triste de una patria extinguida, y el peso acumulado de todos los reveses que todos nos tragamos sin masticar, como jarabe Excavar en el otro es como apartar las hojas secas con los dedos para ver la semilla.

La vida humana es mucho más profunda de lo que aparenta y el alma humana es siempre un jardín infinito donde crece maleza sobre las estatuas que lo embellecen. En realidad, no debería haber extraños, solo heterónimos hijos de un mismo Dios.

Respetar y venerar la vida de los otros es casi la única manera que nos queda de pedir perdón por no saber qué estamos haciendo aquí. Sentarnos a la orilla de las vidas ajenas a contemplar las minucias preciosas con asombro y compasión. Vemos a una mujer que vende por la calle garbas de ajos tiernos que lleva en la mano y pensamos que solo es una mujer que vende ajos para sobrevivir. Vemos al muchacho que cobra en una gasolinera y enseguida lo reducimos a una ocupación y a una apariencia. Pero basta escarbar un poco con respeto, con esa delicadeza con la que se desentierra una moneda, y entonces pueden aparecer tesoros inéditos. A lo mejor, la señora mayor que desayuna todas las mañanas a tu lado y apenas habla, fue una niña que tocaba el piano y soñaba con viajar a Egipto o escribió poemas durante cuarenta años sin enseñárselos a nadie, incluso puede que guarde aún en una vieja caja de zapatos una trenza que se cortó después de hacer su primera comunión y algunas veces la mire o las entradas de cine de todas las películas que le gustaron. Hay ancianos que todavía lloran por un hurón muy bueno que se les murió en 1971. Y muchachas que recuerdan el olor de una bufanda de su madre que se murió de cáncer.

Personas corrientes

Todos caminamos por el mundo disfrazados de personas corrientes, pero en realidad somos auténticas novelas llenas de capítulos y de páginas arrancadas, y de metáforas y párrafos que todavía nadie ha conseguido entender. Acaso una de las formas más nobles de pasar por la vida consista precisamente en negarse a creer que alguien es solamente lo que parece, aprender a mirar y leer bien todo eso como los ciegos ven con el corazón y las manos. En la Puebla de Don Fadrique había un ciego que te ponía la mano en el pecho para notar los latidos de tu corazón y se acordaba de ti, sabía muy bien quien eras. Yo aún me acuerdo de él.