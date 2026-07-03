La dimisión de María Teresa Marín

La dimisión de la directora del Museo Salzillo, María Teresa Marín, ha levantado una gran polvareda en el ámbito cultural murciano. La ola de solidaridad, los elogios sin tacha y las apenas veladas sugerencias sobre las causas de su decisión se prodigan incluso más allá de quienes creen conocer las circunstancias internas del caso. La propia Marín ha admitido que no se esperaba esa ola de afecto hacia ella y de reconocimiento a su gestión.

Es obvio que esta renuncia esconde un malestar en la trastienda. Pero nunca nadie se ha ido voluntariamente de un sitio de manera tan elegante y discreta sobre las verdaderas razones de su marcha. Marín no ha expresado un solo reproche a ninguna institución, ni siquiera ha dejado caer la existencia de una causa externa a lo que presenta como una decisión estrictamente personal y muy madurada tras muchos años de dedicación a ese trabajo. Pero tampoco ha extendido su agradecimiento al estamento que podemos sobreentender que la ha conducido a esta decisión. No hay nada explícito, pero sí mucho sugerido para quien lo quiera apreciar.

La clave general podemos extraerla de una situación estructural que, en la práctica, dificulta la relación de las cofradías religiosas con la profesionalización de lo museístico. Las cofradías suelen ser asociaciones de muy potente arraigo e irradiación, y su poder no está solo en el patrimonio que atesoran sino en su proyección mítica y mística, lo que las hace intocables. En ese contexto, tratar de introducir criterios profesionales en la gestión pública de sus piezas y archivos suele resultar dificultoso, pues hay siempre un sentido privatizador y una tensión entre el valor religioso y el artístico.

Mi intuición, por lo que percibo, es que en los últimos tiempos Marín se ha visto presionada por esa dinámica de protagonismo entre cofradía y museo y ha decidido tirar la toalla. Es una reflexión propia, tomada de lo que está en el ambiente, y con ella no me gustaría comprometer a la protagonista, que se ha marchado cerrando la puerta con exquisita suavidad. Pero hay algo que parece claro: el patrimonio religioso y su musealización suelen chocar cuando se aplican criterios profesionales. Este es, con pocas dudas, uno de esos casos.