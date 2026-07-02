La realidad del biometano se impone al alarmismo

Las crisis energéticas tienen la capacidad de desnudar las debilidades de un país. Basta una tensión internacional, una guerra o una alteración en los mercados globales para que España vuelva a comprobar hasta qué punto su economía sigue condicionada por la energía que compra fuera. Lo hemos vivido en los últimos años con distintos episodios geopolíticos, sanitarios y económicos. Y cada vez la conclusión es la misma: depender demasiado del exterior nos hace más frágiles.

Esa fragilidad no se mide sólo en grandes cifras macroeconómicas. Se nota en la factura de la luz, en el precio del gas, en el coste de los combustibles, en los márgenes de las empresas, en la competitividad de la industria y en la vida diaria de las familias. Cuando la energía se encarece, todo se encarece. Y cuando un país no dispone de una base energética propia suficientemente sólida, cualquier crisis ajena termina convirtiéndose en un problema interno.

Por eso conviene elevar el nivel del debate. La política energética no puede reducirse a consignas, a debates superficiales ni a posiciones dictadas por intereses partidistas. España necesita más energía renovable, más capacidad de producción propia, más soluciones conectadas con su realidad productiva y más rigor técnico en la toma de decisiones.

En ese contexto, el biometano merece una mirada seria.

No estamos ante una ocurrencia ni ante una tecnología pendiente de demostrar. El biometano está creciendo en Europa desde hace más de 20 años, permitiendo transformar los residuos orgánicos procedentes de la actividad agraria, ganadera, urbana e industrial en un gas renovable aprovechable que desplaza al gas natural. Es decir, convierte un problema de gestión en una oportunidad ambiental, industrial y económica. Donde antes había coste, dependencia e impacto ambiental, ahora hay valor, soberanía y economía circular.

Durante los últimos años, sin embargo, una parte del debate público sobre esta tecnología ha estado marcado por la desinformación interesada. Se han difundido mensajes alarmistas, se han atribuido impactos de forma generalizada y se ha intentado trasladar a la opinión pública la idea de que las plantas de biometano suponen una amenaza para el entorno. Ese enfoque, además de injusto, ha sido profundamente incompleto y falto de rigor técnico. Porque no distingue entre proyectos antiguos y los modernos, no atiende a las exigencias ambientales actuales y no reconoce los avances que se han producido en el sector.

Afortunadamente, esa percepción empieza a cambiar. Cada vez se abre más paso una visión más equilibrada y más realista sobre los beneficios del biometano. Una visión que no nace de la propaganda, sino del análisis técnico. Y esa diferencia es importante.

Los profesionales que trabajan desde el rigor —ingenieros, técnicos ambientales, expertos en residuos, especialistas energéticos, responsables del ámbito agroganadero, gestores industriales y administraciones que están haciendo bien su trabajo— coinciden en una idea esencial: las plantas de biometano, cuando están bien diseñadas y dimensionadas y se gestionan de manera profesional, son una solución real y útil para el país. No son una amenaza. Son una herramienta de economía circular, de reducción de emisiones, de seguridad energética y de desarrollo territorial.

Frente a ese criterio técnico, algunos discursos siguen anclados en el rechazo preventivo. Un rechazo que muchas veces responde más al idealismo interesado o al cálculo político que a una evaluación objetiva de los datos. España no puede permitirse decidir así. Menos aún en una materia tan relevante como la energía.

La realidad, además, empieza a hablar por sí sola. Las primeras plantas modernas que están entrando en funcionamiento están demostrando que las críticas lanzadas contra esta tecnología no se corresponden con los hechos. Los impactos que se anunciaban no están apareciendo en los términos en los que algunos los presentaban. Los sistemas actuales de diseño, control, tratamiento y operación permiten desarrollar instalaciones seguras, integradas y sometidas a estándares ambientales exigentes.

Esto no significa que todo valga. Al contrario. Precisamente porque el biometano es una oportunidad estratégica, los proyectos deben contar con controles adecuados y responder a criterios técnicos sólidos. Pero exigir rigor no es lo mismo que promover el bloqueo. Una cosa es pedir garantías, y otra muy distinta es alimentar miedo con argumentos débiles o directamente equivocados.

La Región de Murcia debería entender especialmente bien esta oportunidad. Somos una tierra vinculada a la agricultura, a la ganadería, a la industria agroalimentaria y al aprovechamiento eficiente de recursos. Tenemos actividad productiva, residuos orgánicos valorizables, conocimiento empresarial y necesidad de reforzar nuestra autonomía energética. Pocas regiones pueden comprender mejor que convertir subproductos y residuos en energía renovable no es un problema, sino una forma inteligente de avanzar.

El biometano conecta la transición energética con la economía real. No se queda en discursos abstractos ni en objetivos lejanos. Aporta soluciones concretas: energía renovable almacenable, gestión eficiente de residuos, fertilizantes orgánicos, inversión, empleo y actividad en zonas que necesitan nuevas oportunidades. También ayuda a reducir la exposición a mercados internacionales que, como hemos comprobado demasiadas veces, pueden cambiar de forma brusca por causas que España no controla.

Por eso resulta tan necesario que las administraciones actúen con altura de miras. Su papel no debe ser dejarse arrastrar por campañas de desinformación ni por presiones interesadas. Su responsabilidad es evaluar, ordenar, exigir y explicar. Evaluar los proyectos con criterios técnicos. Ordenar su implantación con planificación. Exigir garantías ambientales y operativas. Y explicar a la sociedad, con claridad, qué aportan estas instalaciones y qué controles incorporan.

También los representantes políticos deberían abandonar la tentación de utilizar el biometano como arma arrojadiza. Hay debates que no admiten frivolidad, y este es uno de ellos. Porque detrás no hay solo una discusión tecnológica. Hay una cuestión de seguridad energética, de competitividad industrial, de gestión ambiental y de futuro económico.

España necesita dejar de importar vulnerabilidad. Necesita aprovechar mejor sus recursos, impulsar soluciones que reduzcan emisiones sin desconectarse de la realidad productiva y escuchar más a quienes conocen técnicamente los problemas y las mejores soluciones, y menos a quienes los simplifican por conveniencia.

El biometano no es la única respuesta a los desafíos energéticos del país, pero sí es una respuesta necesaria para alcanzar más autonomía, más economía circular, más estabilidad y más capacidad de respuesta ante futuras crisis energéticas.

La experiencia empieza a demostrarlo. Los profesionales lo están avalando. Las primeras plantas modernas lo están confirmando. Y la sociedad merece recibir información veraz, no miedo infundado.

Ha llegado el momento de hablar del biometano con menos prejuicios y más realidad. Porque si queremos una economía más fuerte, una industria más competitiva y un país menos expuesto a crisis externas, no podemos permitirnos dejar pasar una solución que ya tenemos delante.