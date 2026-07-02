Percibimos la queja como desgaste emocional, negatividad o pataleta, sin tener demasiado en cuenta que ese lamento usado como válvula de escape, a menudo, es la punta de un iceberg emocional que pocos se atreven a mostrar por el agotamiento que supone, sobre todo, para el que gratuitamente nos escucha sumido en un halo de compasión. Recuerden algo importante, la gente que te quiere o escucha tus quejas nunca va a ser ‘imparcial’ ante una injusticia contra ti, son los tibios quienes no conocen la lealtad. Porque tal vez, quien desgarradoramente suelta el quejido no es sino un espejo que muestra la naturaleza del sufrimiento pero también el coraje que conlleva recomponerse. Visto así parece la sinopsis de la recopilación de historias aterradoras que exploran la resiliencia humana en la obra de Murakami, Después del terremoto. Visto así, nadie que hoy día mire treinta segundos de cualquier noticiero, tendría derecho a la más mínima queja. Observar como ejercicio de empatía cognitiva el sufrimiento tras la catástrofe que ha golpeado duramente un país no invalida, pone en aumento nuestro derecho a exigir respuestas, a queja.

Esta mañana, en la peluquería, que a veces es un centro holístico de terapia grupal, ninguna de las clientas tuvimos el coraje de analizar la dramática situación, las quejas iban más bien enfocadas a los aranceles de tres euros que el gobierno español impone a los productos de las plataformas asiáticas, esas cuya mano de obra explotada sin excepción hace jornadas de 75 horas semanales sin descanso, exentas de contrato y derechos laborales. Dramas modernos por inconformidad crónica , armadura ante el horror, porque también es lícito quejarse de vicio.