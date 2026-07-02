Antes de irme

China llevaba días sobre la mesa. Ana movía ciudades; yo comparaba billetes de tren. Habíamos reducido un país a una sobremesa: dos tazas y Pingyao en duda. Asomaba una tarjeta.

Llevamos semanas entre Lhasa y la isla de Hainan, sin salir de casa. Cambiamos ciudades de orden, buscamos lugares cool y acumulamos `wǎnghóng dǎkǎ dì’, algo así como rincones instagrameables donde el móvil llega antes que la mirada. Pekín, un acordeón de planes; Xi’an, un sudoku de trenes; Shanghái, dicen, la ciudad del mundo que viene, neón en mil pestañas de Chrome. Uno prepara un viaje para entregarse a lo desconocido y pasa semanas quitándole margen. Queremos que nos sorprenda, pero a su hora y cerca de donde dormimos. Con lo cercano actuamos de otro modo. Lo suponemos siempre online, disponible al otro lado de una llamada. Ya iremos. Ya llamaremos. Ya encontraremos una mañana. El aplazamiento no duele mientras ocurre: no arrebata nada de golpe, sólo consigue que lleguemos tarde sin recordar cuándo empezamos a demorarnos.

La tarjeta era de la peluquería de mi abuela: jueves, a las once. Iré a buscarla y esperaré mientras el barrio pasa de una cabeza a otra, entre esos cascos de astronautas: quién ha dejado de bajar, qué hijo vive lejos, quién dice que está bien con una voz que pide no ser creída. Entrará para arreglarse el pelo y saldrá con el barrio peinado: quién sigue, quién falta, quién ha vuelto. Allí la memoria se desenreda cada mañana. Después me preguntará si he comido. No sé si esa pregunta alimenta, pero ordena, ordena algo importante. Desaparecen las prisas y los años. Vuelvo a ser alguien a quien cuidar.

Quiero volver a celebrar los cuarenta de un gran amigo. No repetir la noche, sino aquella manera de estar juntos. Con algunos hemos rulado tanto que la juventud se ha vuelto una propiedad compartida. Los amigos antiguos son el único archivo en el que no tenemos permiso para corregirnos. Por fortuna. Quiero llevarte al Gorgotón, una poza del Segura, a la salida del cañón de Almadenes, donde una surgencia hace brotar el agua desde el fondo. De ahí su nombre: asciende y borbotea entre las piedras. Quiero enseñarte la roca desde la que saltábamos y tirarnos de cabeza.

Tú llegarás a una poza. Yo llegaré también a la edad que dejé allí. Algunos lugares no se cuentan bien: exigen una presentación, como dos personas que deberían haberse conocido antes. A cierta altura, uno vuelve para averiguar qué parte de sí vive por allí todavía.

Durante años me sedujo la vida portátil: caber en cualquier ciudad, empezar de nuevo con dos maletas y no deberle demasiado a ningún sitio. Después comprendí que marcharse siempre a tiempo también puede ser una forma de deserción: irse antes de que una persona, un lugar o una vida tengan ocasión de importarnos de verdad. Las personas y los lugares que cuentan no nos inmovilizan. Dejan en nosotros una ruta, como la que las aves migratorias repiten cada año sobre campos y ciudades que jamás sabrán sus nombres. Pueden cruzar medio mundo porque conservan en el cuerpo la memoria del regreso. A nosotros nos ocurre algo parecido: sólo se marcha de verdad quien sabe todavía hacia dónde volver.

Por eso me gusta la palabra áncora. Conoce la diferencia entre detenerse y no ir a la deriva. El barco no la arroja para renunciar al viaje, sino para que el mar no decida por él. Anoche doblé el mapa y apareció la tarjeta. China había estado encima de la cita de mi abuela. El mapa servirá para no perdernos en China. La tarjeta me recuerda qué no quiero perder antes de irme.