Ignominia europea

El final de junio ha dejado bien marcado un hito que será recordado como una de las más flagrantes ignominias en la breve historia de la defensa de los derechos humanos en Europa. La gran casa común de las libertades, con una Unión Europea cuyo parlamento está cada vez más dominado por las fuerzas de derecha y extrema derecha, se apresta a tirarlas por la ventana mediante el reconocimiento implícito del régimen que quizá sea actualmente el más descarado violador de esos mismos derechos sacrosantos para el pensamiento político liberal, democrático y progresista.

Se ha venido barruntando el giro decisivo en política migratoria desde que en otoño de 2025 diecinueve miembros de una UE derechizada dizque sin remedio firmaron una carta conjunta pidiendo al gobierno comunitario (Comisión Europea) que iniciara contactos con el régimen talibán de Afganistán, de nuevo gobernante desde 2021, para realizar deportaciones de retorno de ciudadanos huidos de aquel país y establecidos en Europa, fueran o no demandantes de asilo y fueran mujeres u hombres.

Ninguno de los 19 firmantes comunitarios (Alemania, Bulgaria, Chipre, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Austria, Polonia, Eslovaquia, Suecia, República Checa y Países Bajos) más Noruega (integrada en el Espacio Schengen) reconoce o tiene relaciones con el régimen talibán, fundamentalmente debido, como es bien sabido, a su gran respeto por los derechos humanos, las libertades públicas y la no discriminación por sexo.

Naturalmente, la excusa para plantear semejante medida extrema es que los candidatos al traslado forzoso de vuelta a su país fueran delincuentes convictos y confesos o no. Pues, como también es bien sabido, los afganos transgresores de la legalidad en cada uno de esos veinte países son multitud, causan un pánico social incontrolable y los cuerpos represivos se ven impotentes para detener la ola delincuencial protagonizada por los huidos del acogedor, integrador y liberal régimen talibán, al que, por cierto, ninguno de los firmantes reconoce de iure.

Pero el final de junio ha regalado a Europa el reconocimiento de facto de la dictadura teocrática kabulí gracias a las conversaciones celebradas en Bruselas entre representantes de 15 estados de la UE —algunos firmantes de la carta no participaron— y enviados talibanes para poner las bases ‘técnicas’ de esas deportaciones, que se pretenderían ‘masivas’ si el número de afganos refugiados en el Viejo Continente tuviera tal carácter.

Entre los democráticos gobernantes europeos, los de Bélgica y Alemania se llevan la palma. Los primeros, gracias a la concesión de visado de entrada a los funcionarios de la teocracia afgana para asistir a la reunión ad hoc celebrada en Bruselas. Los segundos, porque en virtud de las políticas de la grosse koalition de democristianos de CDU/CSU y socialdemócratas de SPD han sido pioneros, tirando por la calle de en medio y estableciendo, incluso antes de la vergonzosa reunión de Bruselas, un acuerdo con el régimen de Kabul que prevé tres vuelos, tres, semanales bien cargaditos de afganos de vuelta a su país desde Alemania.

Repite así el ejecutivo del derechista canciller Friedrich Merz su desmarque solipsista ya conocido por sus posturas radicales de rechazo desde hace tres años a condenar el genocidio que viene ejecutando el gobierno ultra israelí de Benyamin Netanyahu en Gaza y Cisjordania. Ahora esa posición germánica de extrema derecha se ve reforzada con la reunión de los 15 con los talibanes. Todo muy edificante. Tanto como que el gobierno tripartito de Dinamarca liderado por la socialdemócrata Mette Fredriksen, que aplica políticas migratorias dignas de la ultraderechista italiana Giorgia Meloni, estuviera representada finalmente en esa reunión de la ignominia el pasado día 23 en Bruselas, aunque no fuera firmante de la carta de los 19+1 del otoño pasado.