¿Y los hombres, qué?

Llevamos más de dos siglos de feminismo y todavía, aún, esperamos a los hombres. Una conferenciante describe el heteropesimismo, consecuencia del abismo que se ha abierto entre hombres y mujeres a causa de distintas brechas; en formación, -las primeras se gradúan más que ellos-, en ideología -ellas votan a partidos progresistas y ellos a ultraderecha-, en responsabilidades compartidas. Describe el heteropesimismo y bromea, ellas los quieren ya educados, no cazurros; así califica esa testarudez masculina que les impide aprender. Acto seguido, su compañero de mesa, el hombre progresista que habla a continuación, se refiere sin nombrarla a que si hablamos así de los hombres, ¿cómo van ellos a cambiar? En un primer momento incluso parece una observación adecuada… pero si la analizamos mejor observamos una respuesta típica de los hombres patriarcales.

En primer lugar, no advertir el humor. Algunos hombres de la sala y casi todas las mujeres rieron la broma de la conferenciante, él no. En segundo lugar, su observación volvía a poner el dedo acusador sobre las mujeres, exactamente el mismo procedimiento que utilizan los hombres de quienes ellas se alejan, como los incels, como los miembros de la machosfera: si no consiguen ligar o progresar como ellos quieren, la culpa es de ellas. Resentimiento. No se trata de que yo no pueda alcanzarlas, es que las uvas deseadas están verdes. Ningún ejercicio de autorreflexión, de introspección desprejuiciada. Si ellas los llaman cazurros, los chicos de los institutos seguirán votando a la derecha; pues es preciso ponerse en su lugar, advierte el conferenciante, comprender su malestar para poder consolarles. Y ese ejercicio hemos de hacerlo nosotras, culpables de su deriva conservadora. Y mientras crece el heteropesimismo, la derechización de los hombres, que permanecen en su taciturno silencio respecto a su posición en el patriarcado, las mujeres avanzan.

Por supuesto, nuestro conferenciante no advirtió las bases patriarcales de su argumento.

Preguntémonos, ¿qué han hecho los hombres después del affaire Giséle Pelicot?, ¿manifestaciones?, ¿manifiestos?, ¿congresos, jornadas?, ¿impulsar la educación en igualdad en los institutos, caldo de cultivo del machismo?, ¿promover encuentros donde revisar su concepción de la mujer como objeto de usar y tirar? ¿Han organizado los jueces jornadas para desalojar de su gremio los prejuicios machistas?, ¿conversan con sus amigos los hombres progresistas del lastre de su deplorable educación en el privilegio y el dominio? No, los hombres no han hecho nada en todo este tiempo. O casi nada.

En los últimos años, los movimientos de hombres por la igualdad han perdido vigor, a pesar de que aumentan los casos vigentes de violencia machista, porque los hombres siguen defendiéndose de los avances del feminismo sin ningún conato de reflexión, culpándonos a nosotras de que se derechicen los jóvenes, como estos mismos jóvenes también hacen, como han hecho siempre. El aumento del machismo y del negacionismo, que rechaza la especificidad de la violencia machista, está detrás de esta derechización, pero no he visto que los hombres escriban artículos de denuncia, los escribimos las mujeres; ellos se sienten ofendidos porque no comprendemos su desconcierto, su identidad maltrecha, su violencia convertida en un peligroso retroceso a las posturas más retrógradas de la vieja identidad hegemónica. Pero se equivocan. Nosotras comprendemos su malestar, pero queremos que sean ellos quienes den sus propios pasos, ellos quienes busquen sus nuevas identidades, quienes se movilicen con autonomía. Que nos sigan culpando de su desconcierto muestra su infantilismo, su exculpación secular (no soy yo, sino ella), su dificultad para mirarse a sí mismos y reflexionar, su pasividad cómplice.

¿Y los hombres, qué? Se preguntaba Caitilin Moran en un libro homónimo. Los hombres progresistas se movilizan cuando lo organizan las feministas, pero ¿y frente a sus colegas machistas?, ¿bulle la prensa con sus propuestas explicando que otra masculinidad es posible?, ¿piden firmas, levantan imaginarios de igualdad, se lamentan del retroceso de sus congéneres? Pocos. Hace unos pocos años, algunos hombres de la cultura promovieron una iniciativa loable, No sin mujeres, y firmaron un manifiesto en el que se comprometían a no participar en actos que no fuesen paritarios. Desde +mujeres replicamos la propuesta en nuestra región, y la firmaron un centenar de ellos. ¿Sigue siendo este su compromiso?

Afirma Rita Segato en Contra-pedagogías de la crueldad, «Las mujeres hemos identificado nuestro propio sufrimiento y hablamos de él. Los hombres no han podido hacerlo. Una de las claves del cambio será hablar entre todos de la victimización de los hombres por el mandato de masculinidad y por la nefasta estructura corporativa de la fratría masculina. Existe violencia de género intra-género, y la primera víctima del mandato de masculinidad son los hombres: obligados a curvarse al pacto corporativo y a obedecer sus reglas y jerarquías desde que ingresan a la vida en sociedad. Es la familia la que los prepara para esto. La iniciación a la masculinidad es un tránsito violentísimo. Esa violencia va más tarde a reverter al mundo. Muchos hombres hoy se están retirando del pacto corporativo, marcando un camino que va a transformar la sociedad. Lo hacen por sí, en primer lugar. No por nosotras. Y así debe ser».

A hacer la revolución masculina que esperamos les invita también Octavio Salazar, quien lucha desde hace años para conseguirla, pero los hombres no reaccionan. No son muchos quienes se retiran del pacto, ni tampoco quienes han comprendido que el patriarcado mutila su capacidad de ternura y de cooperación con las mujeres, que también les perjudica a ellos. Por el contrario, pensamos que se resisten a las transformaciones que la igualdad exige, y que su notoria pasividad frente a sus congéneres machistas es un síntoma de esta resistencia. Pensamos que mientras sigan culpándonos de su incapacidad, mientras cunda el resentimiento por los privilegios perdidos (sin percibir los beneficios de la transformación), dar un paso adelante les corresponde a ellos, porque nosotras hacemos nuestra parte.

Cuando lo den, cuando la autoinculpación impulse el cambio, nosotras estaremos ahí, a su lado.