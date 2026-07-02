Hablando de política

Creo que no estamos prestando suficiente atención a lo que está ocurriendo. Distraídos por el escándalo del día, la última ocurrencia del político de turno o cualquier polémica de las redes sociales, apenas encontramos tiempo para preguntarnos si el mundo está cambiando de una manera más profunda. Deberíamos escuchar más a quienes intentan comprender este momento histórico en el que se están poniendo en entredicho ideas que hasta hace poco parecían indiscutibles.

Para algunos pensadores, lo que está en juego es el modelo de sociedad que prevalecerá en un mundo dominado por la inteligencia artificial, la competencia tecnológica y el ascenso de China. La democracia liberal, que durante décadas pareció el horizonte indiscutible de Occidente, vuelve a ser discutida por quienes concentran hoy el mayor poder económico y tecnológico. La cuestión que se plantea es qué tipo de régimen político se considera más eficaz para afrontar el futuro.

Todo sigue aparentemente igual: las elecciones, las corrupciones, las trifulcas de cada día. Sin embargo, poco a poco empiezan a desplazarse las ideas sobre las que descansaba nuestra forma de entender la política. Las palabras siguen siendo las mismas, pero ya no significan lo mismo. Democracia, libertad, progreso o Estado comienzan a adquirir un sentido distinto. Por eso resulta tan difícil comprender el momento actual. La actualidad nos obliga a mirar constantemente hacia lo inmediato y apenas deja espacio para advertir la transformación silenciosa que se está produciendo bajo nuestros pies.

Esa es la impresión que deja Apocalipsis y democracia, el reciente ensayo del filósofo Jordi Ibáñez. El libro se detiene en figuras como Peter Thiel, fundador de Palantir y uno de los empresarios con mayor influencia en la nueva derecha tecnológica estadounidense. Su propuesta de República Tecnológica considera que frente al poder de China, la democracia es un código obsoleto e ineficaz, un obstáculo burocrático. Estamos ante un cambio en la manera de concebir el poder. Y ya está ocurriendo. Líderes autocráticos liquidan los controles judiciales y periodísticos y dejan el terreno limpio para que las corporaciones tecnológicas tomen el control a través de algoritmos e inteligencia artificial. La tecnología deja de ser un instrumento para convertirse en el principio mismo de organización política. En el terreno geopolítico militar se dejan las decisiones en manos de algoritmos y drones; mientras que en el día a día de los ciudadanos se destruye la cohesión social y el pluralismo democrático. Se trata de una forma distinta de concebir la política, en la que los controles institucionales, la deliberación pública o los derechos dejan de verse como garantías para convertirse en un lastre.

Si queremos comprender el presente deberíamos prestar más atención a las ideas. Pero basta observar quién ocupa hoy el espacio público. Rara vez escuchamos a quienes dedican años a estudiar estas transformaciones. Los filósofos, historiadores o ensayistas aparecen cada vez menos en los grandes medios, desplazados por estrategas políticos, tertulianos y agitadores profesionales cuya tarea consiste en interpretar el último titular, no en entender la época. Nos pasamos el día hablando de política, pero cada vez pensamos menos sobre ella. Y mientras discutimos, el mundo cambia.