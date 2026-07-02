Donde habita el corazón salvaje

Los cosacos, de León Tolstói, es una novela que nos lleva a los paisajes del Térek, a los poblados fortificados de los cosacos, aquellos magníficos guerreros que entonces eran leales a las tropas del zar. A sus campamentos llega un joven oficial ruso, algo maleado por la civilización, por los deseos de promoción, la tiranía de las normas y las convenciones sociales, por la progresiva degeneración y debilitamiento de un mundo ahogado en refinamiento e hipocresía. Algo inesperado le aguarda. Le golpearán las fuerzas de la regeneración. La tierra le habla a través de aquel paisaje sentimental que le rodea. Queda deslumbrado por los hombres, las montañas, el inmortal y eterno Térek, la lucha y la presencia de la muerte. Experimentará incluso una forma nunca vivida de amor.

La historia habla de la realidad de una existencia plena, lejos de la seguridad de la comida caliente, de la ropa cuidadosamente preparada. Ahora es la vida, la lucha, la contemplación de las cosas.

La novela vuelve a la tierra. El autor tenía la ambición de dar la razón a Rousseau y demostrar la bondad inocente del hombre en estado natural. Sin contaminación, sin deseos. Así el protagonista de esta historia inspirada, lejos aún de los excesos finales y rupturistas del Tolstói más radical de la vejez, presenta una regeneración por alejamiento. Pero debe fracasar, el héroe no está en su verdadero mundo, debe regresar, dejar atrás lo que verdaderamente ha sido para él la existencia más auténtica posible.

Ha contemplado la estampa del verdadero vivir. Conoce la sabiduría de los ancianos, cargada de una retórica desconocida, de una autoridad de las palabras jamás vista; conoce la valentía despreocupada de los jóvenes y el amor sincero de las mujeres cuando ni unos ni otros están debilitados por siglos de condicionamiento social, de enervamiento a base de costumbres rutinarias.

Tolstói antes de ser un místico, quiso ser un guerrero, un héroe de la gran epopeya de la vida en lucha. Por eso amaba a los cosacos.