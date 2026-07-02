Gattaca, ficción o realidad

Según se detalla en un artículo reciente el diario británico The Guardian, al menos dos estudios científicos muestran el perfeccionamiento al que ha llegado la ciencia a la hora de modificar el ADN humano a nivel embrionario, justo en el momento en que el cigoto empieza el proceso de multiplicación celular que dará lugar al feto y, en su momento, a un bebé humano. Las nuevas técnicas, según los estudios de los que se hace eco el diario británico, son un avance muy considerable en relación con CRISP, la revolucionaria tecnología que reportó a sus descubridoras el premio Nobel de Química en 2020. Al parecer, la técnica CRISP provoca una fuerte inestabilidad en el entorno genético de la intervención, dando lugar a efectos indeseables que la hacen poco recomendable al generar más problemas de los que resuelve.

Las técnicas de edición avanzada con las que ahora se están experimentando con notable éxito carecen de esas consecuencias indeseables, acercándonos un paso más al mundo de ciencia ficción que nos muestra la película de culto (para los amantes de la ciencia ficción) titulada Gattaca, un neologismo formado por las letras que se utilizan para nombrar las bases que conforman el ADN: Guanina, Adenina, Timina y Citosina. El mundo que nos muestra GATTACA divide a los seres humanos en dos categorías: los válidos (cuyo ADN ha sido depurado de imperfecciones antes de nacer) y los inválidos (con un ADN impuro no intervenido). Hasta aquí la historia sin spoiler. A partir de aquí la decisión de verla, que recomiendo encarecidamente, es cosa tuya.

Porque el dilema que nos presenta Gattaca se vuelve cada vez más apremiante con cada avance científico como el reseñado. Todo apunta a que, como padres, nuestro impulso será librar a nuestros hijos de cualquier potencial enfermedad, en cuanto la técnica de intervención genética sea casi un 100%s segura, algo que está muy cerca de suceder. El problema se presentará cuando podamos elegir con la misma seguridad una condición física o intelectual optimizada para nuestro descendientes. Ya está haciendo furor la posibilidad de elegir entre diferentes embriones viables para la inseminación in vitro. De ahí al mundo de Gattaca hay muy poca distancia.