Los acríticos de la izquierda

Sí, vale, la izquierda puede perder las elecciones si las convoca. Es una posibilidad que determina el sistema democrático. Ahora, antes y después. Porque la alternancia entre derecha e izquierda es justo lo que diferencia una sociedad libre de las autocracias de cualquier signo, y no digo ya de las dictaduras netas. La democracia no se hizo para la izquierda, sino para la izquierda y la derecha. Hasta aquí, la nota para el primer curso de la EGB, si es que todavía existe.

Sí, vale, se dirá, pero es que la derecha que viene va más allá de la convencional; se trata de la extrema derecha, que aún sin ganar condiciona gravemente a la derecha estandarizada. Bien, ¿y? La ultraderecha no viene por sí misma; algo habrá hecho mal la izquierda para que se convierta en su alternativa. La izquierda tiene el poder; es, por tanto, el espejo fiel de lo que significa, y el auge de los ultras algo tendrá que ver con su manera de gobernar. Para parar a la derecha no habría más que exhibir el buen gobierno de la izquierda. Pero, a pesar de todos los cantos y medidas, la impresión no cala. Algo está fallando en la izquierda, algo que es bien sabido y me ahorro de enumerar.

Sí, vale, se dirá, pero es mejor que gobierne la izquierda a que asalten el poder las políticas de ultraderecha. Esto valdría para la militancia estricta, que como tal antepone la disciplina a las posiciones críticas ante la situación, pero hay una franja social de izquierda fomalmente no adscrita, tal vez autoconformada de superioridad intelectual, que mira el dedo que señala la luna, es decir, algunas circunstancias periféricas al comportamiento, no digo ya presuntamente ilegal, sino moral, de sus actuales representantes políticos, a quienes exculpan a ultranza.

En esa franja encontramos a gente a quien podíamos incluso admirar por sus capacidades para el análisis, por su compromiso social y por lo que podía parecer su independencia crítica y que hoy repiten el consignario de Moncloa sin siquiera matices propios. Hay en ese sector quienes llaman a dar una patada al tablero antes que a jugar la partida. Estos síntomas son los que generan depresión entre muchos de quienes observan el panorama: los mantras partidistas han infectado incluso a quienes parecían creer en una democracia limpia.