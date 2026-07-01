El objetivo no es Pepe Vélez, es Calasparra

‘El fin justifica los medios’ dice el dicho popular, y como sigue diciendo el ‘Dios’ Aznar ‘El que pueda hacer que haga’. Lo primero que he pensado, cuando he visto la noticia de que la Audiencia Provincial ha solicitado que se vuelva a investigar ‘más y mejor’ el presentado por enésima vez ‘Caso Pepe Vélez’ cuando hay más de una decena de personas supuestamente implicadas en una trama que no alcanzaría ni para pasar un fin de semana en el Mar Menor quitando algas (por supuestas anomalías, que ni tan siquiera irregularidades, en contratos culturales menores, que no solo se celebraron sino que se pagaron sin sobrecostes ni comisiones –para una vez que se gasta el dinero en cultura, manda huevos que diría F.Trillo) es que por el ex líder socialista no pasan los años.

Pero claro, la hemeroteca tiene eso, que uno puede consultarla, y de pronto he recordado que esa foto ya la había visto yo, ha sido fácil comprobar que el periódico que ha sacado dicha noticia, ha vuelto tres años atrás, y es que seguro que es casualidad que ahora, viene como agua de mayo que vuelvan a ocupar primeras páginas gilipolleces como esta, algunos saben que lo que el pueblo quiere desde tiempos inmemoriales, es pan y circo.

Lo que sorprende es que la justicia pierda el tiempo en migajas, hasta parece ser que el instructor había archivado el caso, cuando se tapó la nariz y miró para otro lado, la justicia me refiero, fiscalía incluida, con el caso Caravaca Jubilar, donde presuntamente no se trataba de contratos culturales menores precisamente, sino algo mucho más profesional.

Hasta la Audiencia Provincial le ha puesto al instructor su defensa en bandeja, diciendo que su decisión no es correcta, porque lo que falla es la falta de medios, no su preparación técnica.

Si yo fuera alcalde, alcaldesa o concejal de cultura y festejos de la Región de Murcia, andaría preocupado, porque como a los presuntamente implicados en anomalías administrativas, les dé por joder la fiesta, y decidan poner en manos de la fiscalía que se investiguen todos los contratos menores en materia de cultura y festejos que han firmado los cuarenta y cinco consistorios durante los últimos años, sin un procedimiento público y abierto, el actual colapso que padece la justicia será un asunto menor con lo que se puede producir. Porque no creo que las instancias judiciales lo único que pretendan es joder a un solo municipio, y es que visto lo visto, parece que el objetivo no es un ex alcalde o ex secretario general, sino un pueblo que a pesar de todas las piedras en el camino y los palos en las ruedas, sigue en pie, con orgullo y con la cabeza alta. Calasparra es un símbolo.

Si algunos siguen empeñados en presentar a Pepe Vélez como el Curro Jiménez del noroeste, un Bandolero, sería bueno recordar que Sancho Gracia no era el malo de la serie, sino quien luchaba contra una justicia corrupta, un sistema jerarquizado e insolidario, donde ‘señoritos y señoritas’ hacían y deshacían las cuitas que se producían en sus cortijos, con sus matones, sus bufones y sus miserias.