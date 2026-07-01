Natacha habla con la Luna

Las naciones se forjan con los cañones. Una marea negra y roja se extiende por Europa. Negra por la pólvora, roja por la sangre. Son los estandartes de Napoleón, el destronador de reyes. Dice que actúa en nombre de la revolución, pero el corso ceba nuevas águilas imperiales. La guerra sacude Europa y la ambición de los poderosos también llega a Moscú. Las fuerzas de la Historia son magníficas, incomprensibles, cegadoras. Algunos seres se creen especialmente dotados para ponerlas en funcionamiento, como brujos que dominaran los espíritus.

Napoleón es uno de esos hombres que sueñan con poner en marcha las fuerzas telúricas del destino, pero que en realidad son transportados por ellas. Se tiene a sí mismo por el autor de la vorágine que amenaza con borrar la faz del mundo. Al mismo tiempo los seres individuales, pequeños, con sus pequeñas cuestiones vitales, sus familias, sus amores, sus sueños quebradizos e ilusiones desfilan también por este gran fresco de la historia universal.

Guerra y paz cuenta la historia de Pierre Bezugov y Natasha Rostova y las familias que los envuelven, de los Bolkonsky y de los Kuragin, pero también de personajes socialmente frágiles y de personalidad casi adánica, angelical, como Platón Karatáiev. Tolstói despliega ante nosotros un universo de personas pequeñas, aparentemente insignificantes, que van a ser engullidas por la guerra, que van a ser deportadas, arruinadas, que verán sus propiedades confiscadas y sus vidas deshechas. Unas vidas que antes de la gran calamidad no eran tampoco plenas ni conscientes, sino unas vidas sumidas en las tinieblas de los deseos insatisfechos, de las frustraciones, de la tiranía social. La guerra amenaza con borrar también eso.

Tolstói muestra un mundo en perpetua efervescencia con seres humanos que se obstinan en querer sobrevivir y que logran sobreponerse cuando se ponen al servicio del amor y la piedad ante la implacable lógica de las leyes históricas. Y lo consiguen, pues la guerra no les ahoga, se reponen a ella, a las catástrofes generales y a las individuales, a las colectivas, a las que caen sobre el mundo, y a las que soporta el flujo infinito de pequeñas vidas que lo habitan.