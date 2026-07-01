Mercurio retrógrado: no es caos, es revisión

Mercurio retrógrado es uno de los fenómenos astrológicos más conocidos —y a menudo temidos—, pero también uno de los más malinterpretados. Cada vez que Mercurio entra en retrogradación, parece que todo se desordena: fallos de comunicación, retrasos, malentendidos y una sensación general de confusión mental. Sin embargo, lejos de ser algo negativo, Mercurio retrógrado es una invitación muy concreta a revisar, pausar y mirar hacia dentro.

Desde el punto de vista astronómico, cuando decimos que Mercurio está retrógrado no significa que el planeta realmente vaya hacia atrás. Lo que ocurre es que, observado desde la Tierra, tenemos la sensación de que su movimiento cambia de dirección y avanza en sentido contrario. Es un efecto óptico, pero en astrología este cambio de percepción tiene un fuerte impacto simbólico y energético.

Mercurio es el planeta que rige la mente, la comunicación, el pensamiento lógico, la información y el intelecto. También gobierna los viajes cortos, el transporte, los desplazamientos cotidianos, la tecnología y todo aquello que tiene que ver con el intercambio de datos y mensajes. Por eso, cuando Mercurio está retrógrado, todas estas áreas tienden a ralentizarse o a funcionar de forma poco habitual.

Durante este periodo, la mente parece ‘desconectarse’ de su ritmo normal. No porque deje de funcionar, sino porque deja de estar enfocada hacia fuera. Mercurio retrógrado nos invita a ir hacia dentro, a revisar pensamientos, conversaciones pasadas, decisiones tomadas y formas de comunicarnos.

Es un momento ideal para reflexionar, replantear ideas y observar patrones mentales que normalmente pasan desapercibidos en la velocidad del día a día.

En este caso, Mercurio está retrógrado en Cáncer, un signo profundamente ligado al pasado, la familia, las raíces emocionales y el sentido de pertenencia. Cáncer rige la memoria, el hogar, la infancia y aquello que nos hace sentir seguros. Por eso, durante este tránsito, es muy común que reaparezcan personas del pasado, recuerdos antiguos o temas emocionales que creíamos resueltos, pero que aún necesitan atención.

Mercurio retrógrado en Cáncer nos pide revisar nuestra forma de comunicarnos emocionalmente: cómo expresamos lo que sentimos, cómo hablamos con nuestra familia, qué historias del pasado seguimos repitiendo y cuál es realmente nuestro lugar de pertenencia.

También puede traer conversaciones pendientes, asuntos familiares sin cerrar o la necesidad de volver a mirar decisiones tomadas desde la emoción.

A nivel práctico, hay ciertas recomendaciones importantes durante Mercurio retrógrado. Si se puede evitar, no es el mejor momento para firmar contratos importantes, como acuerdos laborales, alquileres o compromisos legales de largo plazo. Tampoco es ideal tomar decisiones vitales trascendentales, ya que la mente no está funcionando al cien por cien de su claridad habitual.

Además, es fundamental tener cuidado con lo que se dice y cómo se dice. Los malentendidos están a la orden del día, no por mala intención, sino porque la comunicación puede ser más emocional, confusa o reactiva de lo normal. Escuchar más, hablar con calma y revisar la información antes de darla por válida es clave en estos días.

En definitiva, Mercurio retrógrado no viene a castigarnos, sino a invitarnos a frenar, revisar y reconectar. Especialmente en Cáncer, nos recuerda que comprender el pasado y nuestras emociones es esencial para avanzar con mayor conciencia y coherencia hacia el futuro.