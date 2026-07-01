«¡Qué maravilla, Goyo, qué maravilla!, ha brotado un retoño de tu semilla. ¡Qué regocijo, hermano, qué regocijo!, al saber que ha llegado tu primer hijo».

Desde que tuve noticia del nombramiento de tu hijo Jorge Guillermo Alonso como director general de Atención Hospitalaria del SMS, la canción de Alberto Cortez no para de sonar en mi cabeza, incluso por encima del ensordecedor ruido de los vehículos de limpieza urbana que atronan los oídos en el silencio nocturno de la ciudad. Los versos son un poco ripiosos, pero la entonación y la cadencia del argentino transmitían un entusiasmo gozoso por la buena noticia del amigo.

Al cabo de más de cuarenta años, sigo viendo a tres chavales majísimos a los que conocí cuando me invitaste a tu casa. Yo era entonces un joven universitario que rastreaba la historia reciente de un país que apenas empezaba a descubrir hacia dónde iba. Buscaba las claves de tantas cosas que tu generación había conocido, pero que la mía apenas percibía como los restos de una batalla. Por aquella época, Víctor Erice era un director de referencia con El espíritu de la colmena y acababa de estrenar El Sur, pero adentrarse en ellas precisaba de unos códigos que no tenía a mi alcance. Cuarenta años de dictadura habían generado todo un sistema codificado que iba más allá de la simple elusión de la censura. Metáforas y alegorías, claves políticas y sociales que siguen siendo importantes para comprender aquella España de la Transición.

Unos años después, pasear a tus chavales en la única moto con matrícula de Murillo de Rio Leza, porque llevaba la MU; hacernos una foto en la bodega y comer unas chuletas al sarmiento, son recuerdos que me devuelven la memoria de un tiempo, cuando tenía un mundo aún por descubrir.

Directamente o por tus crónicas, he seguido los pasos de tu hijo. Cuando empezó a estudiar Medicina, o aquel día festivo en un carmen de Granada, donde llegó como especialista en Medicina Laboral, para regresar al tiempo a Murcia como cirujano. En el ínterin, otra celebración festiva en Plasencia donde llegamos en mi coche, con el acordeón en el maletero y la consigna de no abrirlo so pena de noche de coros y parrandas, como así sucedió.

Eras tú quien me daba noticia en tantas tardes de tertulias prolongadas en la noche, repasando la Literatura de los clásicos a los autores hispanoamericanos, todavía entonces contemporáneos. Tú pusiste en mis manos Los pasos perdidos de Alejo Carpentier, otra novela con tantas lecturas como pudiera alcanzar el lector. No eran menos las charlas musicales, desgranando letras de tangos de Santos Discépolo a Julio Sosa, o las referencias a la Universidad de Montevideo donde diste clases de Literatura Española vigilado por los agentes de la secreta, camuflados en trajes que los delataban.

Un nombramiento en el escalafón de los altos funcionarios de la administración regional puede ser tanto un reconocimiento como una celada, pues en ciertos ámbitos no son extraños los recelos de aspirantes relegados y las tensiones soterradas. Quiero pensar que también puede ser una prueba iniciática como aquel musicólogo de la novela de Carpentier, en un viaje tan arriesgado como pleno de felices descubrimientos.

Qué puedo desear al hijo de uno de mis grandes amigos, sino que haga su propio camino con pericia, con prudencia y con sabiduría. Para su viaje, traigo a colación los versos de Kavafis:

«No temas a los lestrigones ni a los cíclopes ni al colérico Poseidón, seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo».

Mis mejores deseos para él: que mejore como el buen vino, con los minerales que tomó de las fértiles tierras ferruginosas, con el cuerpo que le dio la uva nacida de viejas cepas, con una fermentación reposada y un trasiego cuidadoso. Brindo por él con el aroma y el paladar del tempranillo, la garnacha y el mazuelo y el graciano, con un ligero tono de la República Oriental del Uruguay donde nació, para que no se olvide de aquellos que labraron el camino y quienes lo acompañaron hasta su descorche.

Hoy, amigo José Ignacio, siento el orgullo de un padre que sigue vivo en mi memoria, como en mi propia esencia. Siento reverdecer las letras y las músicas, como en aquella mañana en La Redonda de Logroño donde otro amigo, Jesús Amurrió, nos dio un recital de órgano tan sonoro como la memoria, entre los acordes de Bach y la resonancia de unas piedras milenarias.

A ti Jorge y a quienes te acompañan, el futuro es vuestro y, como dice el poema, que sea largo el camino, para que lleguéis a puertos nunca vistos antes.

Y a ti, lector, que has tenido la paciencia de escucharme hablar con mi amigo ausente, seguro que encuentras entre los tuyos algunos aromas que notas en tu paladar muy parecidos, algunos sones que recuerdan otras músicas no tan olvidadas y otras letras que fueron muchas veces despertadas. n