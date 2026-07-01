Mala suerte para el comisionista Zapatero

El presidente Sánchez afirmó de forma rotunda en su comparecencia en al Congreso de la última semana que Zapatero se merecía el máximo respeto y su apoyo personal porque durante su presidencia (la de Zapatero, se entiende) no había existido ningún caso de corrupción. Lo que es tanto como afirmar que Jack el Destripador se merecería el máximo respeto y consideración porque durante su infancia se comportó como un niño adorable. Parece probado que el presidente por accidente (si no hubiera habido 11M no hubiera existido presidente Zapatero) se comportó de forma honorable en su presidencia, aunque pasará a la historia como el responsable de azuzar el odio entre españoles con la Ley de Memoria Histórica, su promesa de respetar un Estatut que incendió Cataluña y su aceptación de una paz humillante con ETA.

Hubo un momento en que Rodríguez Zapatero me cayó bien y fue cuando se supo que sus hijas iban a la moda gore. Como padre de hijas adolescentes en aquel momento me sentí identificado por la comprensión de la que hacía gala. Ese ídolo se me rompió en pedazos al comprobar que había sido capaz de mezclar a esas mismas hijas en las maniobras torticeras que apenas encubren los graves delitos que se le atribuyen. Da la casualidad además que hice mi carrera como empresario del sector de la publicidad. Como tal monté en los años 80 una empresa de autoedición y maquetación aprovechando la nueva tecnología de edición que popularizaron los ordenadores Macintosh. Me ayudó a cuadrar las cuentas en aquel momento, pero seguiría con ese negocio ahora si hubiera tomado conciencia de lo que podría facturar si tomamos al pie de la letra lo que estas hijas de Zapatero se han embolsado por trabajos similares.

Me da cierta pena que el presidente al que acompañó la fortuna para serlo no pueda participar de los pingües negocios que sin duda se van a generar ahora con la reconstrucción de la devastada Venezuela post terremotos. El país necesitará por lo visto más de 100.000 millones solo para reparar la destrucción causada por el seísmo doble. Eso al 1% ¿cuánto sale? n