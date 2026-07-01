José María Jiménez: medio siglo enseñando lengua

Cuando José María Jiménez empezó a estudiar Filología Hispánica, en la Universidad todavía se entraba con corbata. No es una metáfora. Si un estudiante aparecía sin ella, podía quedarse fuera del recinto. Hoy, después de más de cuatro décadas como profesor, contempla esa escena con una mezcla de asombro y memoria histórica: su biografía académica recorre exactamente el mismo camino que la universidad española, desde los últimos años del franquismo hasta la era digital.

Catedrático de Lengua Española en la Facultad de Letras de la UMU, Jiménez pertenece a una generación intermedia: la que cerró un plan educativo antiguo y abrió la universidad masiva y democrática. Comenzó la carrera en 1974. Aquella facultad, recuerda, era un espacio tan político como académico: manifestaciones, cierres, presencia policial y estudiantes expedientados formaban parte del paisaje cotidiano.

Mientras algunos compañeros dedicaban más tiempo a la militancia que a las clases, él adoptó un papel peculiar: el de estudiante que toma apuntes. No por disciplina, sino por necesidad colectiva. En un aula donde convivían falangistas, comunistas de distintas corrientes y católicos de base, sus cuadernos circulaban de mano en mano. "Era el que alimentaba de material académico a todos", resume. Esa responsabilidad le confirió un lugar reconocido entre alumnos de todas las ideologías y profesores de tendencias diversas, al tiempo que le permitió mantener becas imprescindibles en una familia trabajadora y humilde como la suya.

Terminó muy joven y obtuvo por concurso nacional una beca para el histórico Colegio de España en Bolonia, el más antiguo de Europa. La experiencia le cambió la vida. Allí presentó la tesis y entró en contacto con otra cultura universitaria, menos jerárquica y más abierta. Volvió con formación internacional, pero también que regresar con méritos despertaba más suspicacias que reconocimiento.

Su primera clase la dio en la recién creada Universidad de Alicante, en barracones instalados sobre un antiguo aeródromo. Tenía apenas veinticinco años y delante más de cien alumnos casi de su misma edad. Confiesa que sufría un miedo escénico terrible. "Me respetaban porque estaba en la tarima", bromea. Poco después consiguió plaza en la Universidad de Murcia, de donde ya no se movería.

Allí ha desarrollado una carrera basada, sobre todo, en la docencia. Reconoce sin rodeos que nunca tuvo plan alternativo: "No valía para otra cosa". Enseñar ha sido su vocación y también su identidad. Ha dado clase a varias generaciones completas; algunos de aquellos primeros alumnos ya se han jubilado antes que él.

Su trayectoria no ha sido solo académica. Participó activamente en la democratización universitaria tras la transición, fue claustral desde los primeros años, coordinó la Universidad del Mar, dirigió su departamento y ejerció como decano de la Facultad de Letras durante doce años.

Como investigador, su recorrido refleja la evolución de la lingüística contemporánea: del estructuralismo al generativismo y, después, a la lingüística textual y pragmática. La teoría, sostiene, cambia; lo permanente es la relación entre profesor y alumno. Por eso nunca confió demasiado en las presentaciones digitales: prefería cerrar la puerta del aula al comenzar la clase para crear un vínculo directo, casi ritual.

Cree que la universidad tiene hoy más medios que nunca, pero le abruma la burocratización y la carrera por méritos cuantificables. La investigación, la docencia y ahora la divulgación compiten en un sistema de casillas que, a su juicio, puede ahogar la vocación.

Aun así, mantiene intacta la fe en el ‘espíritu universitario’: un espacio de encuentro intelectual y humano. Después de cuarenta y cinco años, no le inquieta tanto jubilarse como dejar de entrar en el aula. Porque, para José María Jiménez, la universidad no ha sido un trabajo, sino una forma de vida.