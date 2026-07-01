La hora de Rebeca

El PP ha tardado un suspiro en nominar a Rebeca Pérez candidata para la alcaldía de Murcia en 2027. Para espantar a los lobos. Tenían prisa. Tanta, que hasta su principal promotor, Fernando López Miras, tuvo que poner freno a la dirección nacional: esperemos un poco, que tengo por enmedio el debate sobre el Estado de la Región y no vamos a amontonar las cosas. Pero el secretario de Organización, Miguel Tellado, quería proclamarla ya, casi antes incluso de que tomara posesión tras los días de alcaldesa en funciones.

Cayó bien de inmediato en aquella junta directiva nacional en que coincidió su presencia como alcaldesa de un día con su colega de Cartagena, Noelia Arroyo, sometida en esa misma jornada a una moción de censura. Feijóo, en plan pater travieso, sacó a Rebeca a la tribuna de Génova sin que ésta estuviera advertida, y resolvió bien el envite. «Esta es nuestra chica», decidieron de inmediato.

Mientras tanto, en Murcia, el Lobo Feroz salivaba con la posibilidad de anteponerse, en el supuesto de que Rebeca Pérez no querría cargar con el encargo y habría que parar a unos fantasmales camaristas (partidarios del alcalde anterior a Ballesta) o al entrista Luis Alberto Marín, quien vendría de la mano de López Miras, cuando es precisamente el presidente el que desde el principio más ha avalado a Rebeca.

Así que el pasado lunes el PP mató dos pájaros de un tiro: promovió a Rebeca porque la han identificado como la candidata perfecta y porque disipan toda aspiración de quienes se atribuyen interesadamente la personalización del ‘legado de Ballesta’.

A partir del último lunes, Rebeca Pérez no tiene excusa para gobernar sin soportar el tutelaje del concejal José Guillén, sobre quien puede plantearse dos opciones: una, tolerarlo mediante control constante hasta las elecciones, lo cual redundará contra su imagen, o bien desprenderse de esa influencia tóxica y normalizar las formalidades de la gestión pública, lo que le proporcionaría un plus de autoridad política. De momento, lo que percibimos es que está dando pasos sutiles en la segunda dirección, con la previsión de un pronto aterrizaje de un nuevo jefe de prensa que pudiera reconducir el minado que sufre en su gabinete. Paso a paso, sin estridencias, al modo Rebeca.