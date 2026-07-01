El arte de convidarse

Mi pobre amigo Javier, que es un poco ombliguero y siempre está resaltando sus particularismos, se encuentra últimamente un poco apátrida. Natural del barrio del Carmen, al que los murcianos antiguos llaman simplemente ‘el Barrio’, es el hijo de dos cartageneros. Con dieciocho marchó a estudiar a Valencia, y su vida laboral le ata ahora a Madrid. Este mezcluje le hace no sentirse murciano del todo, ni cartagenero a la mitad, y mucho menos todo lo contrario.

En habla local anda algo perdido. Yo le aventajo claramente al haber asistido a varios cursos de léxico avanzado en la Universidad del Cabezo Gordo. Por eso le sonó a chino cuando me preguntó por Miguel Mula y le dije que me había ‘convidado’ con él esa misma mañana. «¿Qué es convidarse?», me dijo sorprendido. Ya ven que en Madrid no se aprende nada bueno.

¿Qué es convidarse? No puedo limitar con palabras este rito. Hace poco, mi primo José Antonio fue a casa de mi hermana para llevarle un montón de ropa de bebé y una cuna que pronto necesitará. No estaba mi padre, que al parecer se estaba convidando con Cesáreo Vera, uno de los mayores catedráticos de la sobredicha universidad. Mi primo le echó en cara esto al nuevo abuelo y le dijo por el grupo de WhatsApp: «Por lo que yo he hecho esta mañana, el abuelo debía invitarme a almorzar, y a mi hija también. Se están perdiendo las tradiciones auténticas». Se entiende en este contexto que convidarse puede ser un reconocimiento, un agasajo al que se preocupa por ti, aunque no puedas saber del todo si se interesa por ti o por esa tal Estrella, que por levantar pasiones levanta hasta cunas.

Convidarse, como hice yo con Miguel Mula esa mañana, es también despachar sobre la nada. Salía yo de mi examen y mi amigo tuvo un momento de receso. ¿De qué hablamos? Pues la verdad es que no me acuerdo, y ahí está parte de la gracia.

Para convidarse no se precisa alcohol, aunque este sea, en su justa medida, un lubricante de la vida social. Cierta vez escuché una reflexión sobre su fuerza civilizatoria, su poder para cohesionar cuando se disfruta, como dicen los anuncios, de un consumo responsable. Sobre los raticos y la moderación también he echado una sentencia: «cortos, que tomaremos varios». En la fría escarcha del cristal recién salido del congelador hay una sensación de calidez que tiene que ver con la compañía. No hay que buscar lo que está dentro del vaso, sino a quien lo levanta.

¿Qué es convidarse? Lo que te conviene hacer, querido Javi, para que no vuelvas a hacer preguntas parvas la próxima vez que vengas a tu tierra.