Naoual, la bella marroquí

Su nombre árabe, popular, significa regalo. Así ha sido para ella Murcia y el matrimonio para el que trabaja, que la ha acogido con afecto. Tiene 33 años, es musulmana, nacida en Oujdo (al este de Marruecos, en frontera con Argelia).

Con un palmo de cara bellísimo, ojos y pelo de carbón, como el que extraía su padre en las minas de esa localidad. La séptima de ocho hermanos (cuatro de cada sexo), llegó a España hace siete años. Tras un año en Barcelona de barrera idiomática vino a Murcia (donde tiene una amiga) para trabajar de cocinera en un restaurante. Tuvo que dejarlo porque, entre otras cosas, una compañera marroquí le hacía la vida imposible por ‘tonterías’. Ahora trabaja en el hogar de su familia adoptiva: «Ella es mi madre» (y la coje de la mano) y «él mi padre». Se siente querida. Viste tejanos ceñidos con aperturas, camisa y chaleco, rímel y carmín pronunciados, y unos pendientes de oro (le encantan las joyas) regalo de una hermana que vive en Tánger.

Reza cinco veces al día (se lo recuerdan por wasap) y hace el duro Ramadán (cuando lo termina se pinta con henna la mano de Fátima en sus manos). Ni alcohol ni cerdo (probó el jamón una vez; no le gustó), sí pizzas italianas y coulant de chocolate que hemos tomado en un céntrico restaurante con ‘sus padres’ y servidora, aunque saborearemos su cuscús y chobkia. Vino a trabajar para ayudar a sus progenitores, de 77 y 76 años, que viven en Gersif con su hermano pequeño (a dos horas de Oujdo), sus tres hermanos y sus esposas, más otro soltero, en la misma casa. Allí hizo unos incipientes estudios de Derecho en la Universidad, en contra del criterio de sus hermanos mayores, más rigurosos que sus padres (que no saben leer ni escribir, pero aceptaban que estudiara Naoual para progresar). Nadie admitía que fuese sin pañuelo o vestida a lo occidental: cuando los visita en verano cambia su aspecto.

Tiene 13 sobrinos, le gustaría casarse con un español (porque tienen una mentalidad más abierta) y tener niño y niña. Tras un año de relación terminó con el novio marroquí (que vive en Murcia) porque era celoso, le imponía el pañuelo y no quería que fuese sola al súper... Su prioridad ahora es trabajar todo lo que pueda y ayudar a los suyos. Sale poco, va en patín, lee el Corán, no fuma y comparte piso en Santiago y Zaraiche con otra marroquí, sin televisión ni microondas (los propietarios le dan largas). Lista, cariñosa y cabezota. Una Sheherazade moderna que sueña con la lámpara maravillosa de Aladino en España. No desiste