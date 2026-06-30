Miedo y asfixia en torno a Guillén

Una de las características de los informantes (funcionarios municipales de distinto rango, trabajadores eventuales del Ayuntamiento de Murcia, personal de diverso nivel de las contratas municipales...) sobre las prácticas del concejal José Guillén es el miedo a las represalias, de modo que en la mayoría de las ocasiones los testimonios que presentan ante este y otros periodistas no se podrían sostener en una información sin su respaldo aun existendo evidencias que confirman las denuncias.

A la vez, también se percibe un persistente intento de presión sobre los propios periodistas: el jefe de gabinete de la alcaldía, que en la práctica lo es de Guillén, Miguel Ángel Pérez, anda por ahí buscando contactos con los editores de los medios críticos a través de intermediarios, en su imaginario de que podría influir para tapar las informaciones y opiniones que disgustan a su jefe. (Este señor estudió la carrera de Periodismo, y da clases de lo mismo en la UMU, pero su ejercicio consiste en intentar joder a los periodistas, que es un oficio radicalmente distinto del que se licenció).

¿Y por qué este clima de miedo en el entorno de Guillén? Es cierto que tiene probada su disposición a cortar las cabezas de quienes, atendiendo al rigor de sus funciones, ponen reparos a sus iniciativas, pero esto no basta para explicarlo. Ocurre que el Ayuntamiento de Murcia viene inclumpliendo desde hace tres años la Ley 2/2023, establecida por exigencia de la normativa europea, sobre protección de informantes y estándares de transparencia, que permite las denuncias anónimas: lo que sería un buzón ciudadano para advertir, sin temor a represalia, sobre abusos y desviaciones en la gestión pública. Pues bien, la responsable política de poner en marcha este mecanismo es la concejala de Gobierno Abierto, Mercedes Bernabé, pero para hacerlo precisa de los medios en el ámbito informático que debería prestarle... ¿quién? ¡El concejal Guillén! Es decir, el menos interesado en una política de transparencia.

Sorprende a la par que fuera Bernabé quien defendiera a Guillén en el pleno municipal que reprobó por su iniciativa al portavoz socialista, Ginés Ruiz Maciá, que había denunciado sus mentiras. De ahí el ambiente de miedo y asfixia.