Un libro escrito por nuestros paisanos

Murcianos de dinamita, un nombre de reminiscencias y raíz claramente de nuestro poeta –porque era nuestro–Miguel Hernández, no alude a explosiones ni a estruendos -o sí, porque también alude a la fuerza irreductible de un pueblo-, sino a algo más íntimo y poderoso: la energía interior que poseen ciertas personas capaces de mover, agitar y transformar su entorno. Muchos de ellos, y a menudo, sin hacer ruido. Personas que, desde oficios humildes o profesiones brillantes, desde la discreción o la notoriedad, sostienen la vida cotidiana de una región que a veces no se mira lo suficiente a sí misma.

Cada año, esta serie reúne a 62 murcianos (más de 300 ya). Algunos son conocidos, populares y hasta famosos; otros, no pocos, completamente anónimos. Pero todos comparten una cualidad que los convierte en imprescindibles y en dignos de esta sección, que es también la de todos ustedes que me siguen cada verano: su entrega a lo que hacen y a quienes les rodean. Son zapateros remendones que mantienen vivo un oficio que huele a cuero y paciencia; proyeccionistas que conservan la magia del cine; trabajadores del esparto que tejen memoria con las manos; escritoras, artistas, divulgadores culturales, médicos, fotógrafos, juristas, activistas sociales, pintores de pincel elegante y pintores de brocha gorda, caricaturistas, arquitectos, biólogos, madres de familias numerosas adoptadas, directores de museo, actrices… Un retrato coral que demuestra que la identidad de esta tierra se construye desde la suma de quienes la habitan.

Un mosaico humano que define una región

La fuerza de Murcian@s de dinamita reside en su diversidad, pero también en la fortaleza de todos y cada uno de quienes aparecen en ella. No es una lista de élites ni un escaparate de celebridades. Es, más bien, un mapa emocional y laboral y sentimental de la Región. Cada persona incluida en ella es una pieza que revela una Murcia compleja, rica, sorprendente y profundamente humana.

Aquí conviven quienes trabajan con las manos y quienes lo hacen con la mente; quienes crean belleza y quienes sostienen la vida cotidiana; quienes investigan, quienes enseñan, quienes curan, quienes arreglan, quienes acompañan. Todos ellos, juntos, componen una imagen más fiel de Murcia que cualquier eslogan institucional.

El escritor murciano Miguel Espinosa escribió:

"La ciudad es un organismo vivo hecho de sus gentes".

La frase funciona como una brújula para entender esta serie. Porque lo que hace Murcian@s de dinamita es precisamente mostrar el organismo vivo que late bajo la superficie de la Región. Un organismo hecho de personas que empujan, que sostienen, que transforman, que resisten, que enarbolan la mejor bandera posible: la de su pasión y la entrega a quienes les rodean.

La Murcia que no sale en los escaparates

Hay una Murcia que no aparece en los discursos oficiales ni en las campañas turísticas. Una Murcia que se construye en talleres pequeños, en estudios improvisados, en escenarios modestos, en aulas, en consultas, en despachos, en campos de cultivo, en tiendas de barrio. Esa Murcia es la que recoge esta serie.

Es la Murcia del zapatero que sigue remendando suelas como quien repara el mundo. La del proyeccionista que ha mantenido encendida la lámpara del cine. La de las mujeres que trabajan el esparto como si tejieran la historia misma. La de quienes luchan por la justicia social sin esperar aplausos. La de quienes crean cultura desde sus ámbitos, las de quienes transforman un museo capitalino en eje de cultura. La de quienes no se rinden a pesar de los problemas físicos que les invaden. La de quienes, desde oficios invisibles, sostienen la dignidad de una comunidad.

En esta serie, todos ellos tienen nombre, rostro y relato. Y a ello se aplica este cronista.

La pasión como denominador común

Aunque sus trayectorias sean muy distintas, todos los murcianos de dinamita comparten algo esencial: la pasión. La pasión por un oficio, por una causa, por una forma de entender la vida. La pasión que convierte el trabajo en vocación y la vocación como forma de servir a los demás.

Son personas que no conciben hacer las cosas a medias. Que se entregan a su tarea con una intensidad que contagia. Que creen en la importancia de lo pequeño, de lo cotidiano, de lo que no suele ocupar titulares. Pero también en el poder del arte, del cine, de la pintura.

El poeta murciano Vicente Medina escribió:

"Mi tierra es un libro abierto que se escribe con manos humildes".

La cita podría ser el lema de esta serie. Porque Murcian@s de dinamita demuestra que la historia de la región no solo la escriben los grandes nombres, presentes muchos de ellos en esta serie, sino también aquellos que trabajan cada día sin esperar reconocimiento. Son ellos quienes llenan de contenido ese libro abierto que es Murcia.

Reconocer lo invisible

Esta serie reivindica la importancia de quienes nos enamoran de su trabajo artístico o mental, pero también de los que trabajan en silencio, desde el anonimato. De quienes sostienen oficios que desaparecen. De quienes mantienen viva la cultura popular. De quienes cuidan, enseñan, reparan, crean, investigan o acompañan.

El objetivo no es reconocer lo que a menudo pasa desapercibido. Dar visibilidad a quienes no la tienen. Recordar que la identidad murciana es plural, rica y sorprendente. Y que la Región está hecha de personas que empujan, crean, sostienen y transforman.

La Murcia que merece ser contada

Murcian@s de dinamita es, en el fondo, un acto de justicia. Una forma de decir: "Gracias. Os vemos. Porque os queremos y, sobre todo, os necesitamos". Una manera de recordar que la grandeza de una tierra no se mide por sus monumentos, sino por la calidad humana de quienes la habitan.

Si Murcia es un territorio de luz, es porque hay quienes la encienden cada día desde sus oficios, sus pasiones y sus desvelos. Y esa es la Murcia que merece ser contada: la que late en cada uno de estos 62 murcianos de dinamita que, año tras año, demuestran que la energía más poderosa no hace ruido, –o sí, también–pero siempre ilumina.