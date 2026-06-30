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Opinión | El blog del funcionario

Miguel H. Valverde

Miguel H. Valverde

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Habrá elecciones generales en marzo

Ni tan siquiera, aprobando las Cortes Generales los esperados presupuestos generales, habrá cambio de opinión, y el calendario de las elecciones para el año 2027 ya están decididas.

En mayo, cuarto domingo de mayo, serán las autonómicas (las que queden por celebrar) y las municipales. Las generales se adelantarán a marzo, en el último intento de movilizar al votante progresista ante la llegada más que probable del tándem (Feijóo / Abascal) que podría convertirse en un trio añadiendo a Puigdemont, rehabilitado por la patronal catalana, que manda y mucho.

¿Por qué marzo?

Si las elecciones se fueran a después del verano del 2027, que es cuando tocaría, el escenario sería seguramente muy desastroso para las esperanzas de Pedro Sánchez para revalidar la presidencia, pues pillaría a toda la militancia, que es donde radica la ilusión, de bajón tras los más que previsibles resultados en las próximas elecciones municipales y autonómicas.

Por el contrario, anunciando las generales dos meses antes de las locales y autonómicas, lo primero que logra Ferraz es sumar a la militancia con sus candidatos y candidatas municipales y autonómicos a poner toda su maquinaria en marcha, incluido Page y los críticos, si a ello le sumas que el 8 de marzo es un día especial para la izquierda en general y el feminismo en particular, el resultado puede ser una avalancha de movilización ciudadana ante, como dice la famosa serie de televisión: ‘La que se avecina’.

La izquierda, al contrario que la derecha, no es obediente para ir a votar, sino que se mueve por sentimientos e impulsos, donde la emociones a veces juegan una mala pasada.

Así que si yo fuera candidato a Alcalde o a diputado regional, no esperaría ni a que pasara el verano para engrasar el motor, pasar la ITV y poner el vehículo a punto para hacer kilómetros. La derecha no podrá en mayo, volver a sacar el eslogan ‘Que te vote Txapote’.

El Presidente tiene un as en la manga, y no es la primera vez que ha demostrado que sigue siendo, si no el más listo de la clase, uno de los mejores.

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