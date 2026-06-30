De lo que no se habló en el Debate de Estado de la Región

Fernando López Miras, durante el debate sobre el estado de la Región / Loyola Pérez de Villegas

Ya sabemos que López Miras acepta la «prioridad nacional» como animal de compañía para defender una ley de vivienda tras años de inacción e incompetencia, que la oposición sigue empeñada en culpabilizar a la actual consejera de salud de no hacer nada en el caso de las prótesis cuando era directora gerente —se ve que llevar el caso a la Fiscalía, apartar de empleo y sueldo a varios empleados públicos y revisar todos los protocolos no es suficiente—. ‘Lapidarla’ no es la solución —salvo que se quiera poner en duda todo el sistema— por cierto, si toda la cúpula de La Arrixaca ha salido en tromba a cerrar filas con la calidad asistencial que se ofrece en la sanidad pública, entiendo que están mostrando su apoyo incondicional a la propia Isabel Ayala, ya que era directora gerente, para lo malo, pero también para lo bueno, digo yo.

También se habló, como no, de Pedro Sánchez y su gobierno criminal y corrupto, de financiación, perdón de infrafinanciación y, por supuesto, del Trasvase Tajo – Segura y su crónica de una muerte anunciada hace veinticinco años.

Y es que el PSRM, como decía la gran Concha Velasco en la Chica Yeyé: «No te quieres enterar». Dejó en el tintero que la huelga de médicos no iba contra el ministerio, sino que 13 de las 14 reivindicaciones se dirigían contra el Gobierno regional —de hecho, las manifestaciones se iniciaban en la Consejería y casi siempre terminan en San Esteban— y que M. Rajoy, que estuvo casi dos legislaturas (7 años), no movió una coma en materia de financiación y aquí nadie movía un dedo, como hizo el propio sindicato de regantes cuando Isabel García Tejerina no solo no enviaba una gota de agua, sino que ni tan siquiera aparecía por esta tierra.

Pero la gota que colmó el vaso fue cuando el expulsado de Vox, Antelo —espero que por desconocimiento— culpó al gobierno socialista de que la línea Murcia / Madrid pase por Alicante, y nadie recordó a Valcárcel, Zaplana, Ruíz Gallardón, Bono —bajo el paraguas de aquel ministro cuyo nombre prefiero olvidar, Álvarez Cascos, el 8 de enero de 2001—, quienes acordaron que la línea recta no era la mejor opción para ir a la capital del reino.

Pero nadie habló de lo que realmente importa a los contribuyentes. A la ciudadanía de a pie no hay quien la defienda en la Asamblea Regional.

Ni una palabra de que el petróleo lleve más de diez días por debajo de 80 dólares el barril y sigamos pagando el combustible como cuando estaba por encima de 100; ni una palabra de la irrupción de la IA en el mundo laboral y su repercusión en el empleo; ni una propuesta mísera sobre cómo prepararnos para la emergencia climática que vivimos y sufrimos, nadie, absolutamente nadie reclamó una Consejería contra el cambio climático.

Nadie habló de la soledad no deseada, de que una persona puede tardar años en ser llamada para su valoración para la dependencia. Nadie puso encima de la mesa el despilfarro millonario de alquileres públicos cuando hay infraestructuras abandonadas que podrían albergar edificios públicos.

Apenas unos segundos dedicados a algo tan crucial y fundamental como la financiación local, y, por supuesto, los autónomos siguen siendo los hermanos bastardos de los debates del estado de la Región.

Y nadie, ni Dios, habló de la vergüenza que supone que sigan las puertas de nuestros colegios e institutos bailando cada día con las casas de apuestas, destrozando hogares y familias, niños y jóvenes enganchados a lo peor de la vida: la dependencia.

Pero lo peor de todo es que nadie habló de la clave de bóveda de la sanidad pública: la apuesta por la prevención para la sostenibilidad del sistema. No faltan solo médicos, ni el cumplimiento horario es un tema tabú todavía, sino que lo que sobran son enfermos.

Dentro de unos años seguiremos hablando de aulas a 30 grados, de listas de espera, de privatización, de los menas, y como Feijóo siga dando palos de ciego, hasta del gobierno de Pedro Sánchez con los ‘etarras’ de EH-Bildu, de la izquierda ‘radical’ (Compromís, ERC, Chunta, BNG y los restos de Sumar y Podemos) y los separatistas catalanes y vascos, mientras Cerdán y Ábalos siguen contando los días para obtener el tercer grado penitenciario.

Felices vacaciones a los que pueden permitirse el lujo de veranear.