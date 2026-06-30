El Gobierno regional de Murcia ignora la Ley de Memoria Democrática

Hace unos días, en el pleno de control de la Asamblea Regional, el diputado de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, en línea con las reivindicaciones sobre esta cuestión expresadas durante estos años por las asociaciones memorialistas, preguntó al consejero de Educación por las razones que explican que institutos y colegios públicos sigan conservando denominaciones franquistas. Dicha situación choca abiertamente con el artículo 35.2 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que estipula que «serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje [sic] durante la Segunda Guerra Mundial».

En nuestra Región de Murcia varios centros mantienen nombres asociados a dirigentes o personalidades vinculadas con el régimen franquista: el IES José Ibáñez Martín (Lorca); el IES Juan de la Cierva (Totana) y el IES Ingeniero de la Cierva (Patiño, Murcia); el CEIP José María de la Puerta (Cartagena); el IES Ruiz de Alda (San Javier); el CEIP Nicolás de las Peñas (Murcia), y el IES Diego Tortosa (Cieza). Voy a exponer, pues, sucintamente, la trayectoria de esos personajes que dan denominación a esos centros y los ‘méritos’ contraídos para ello.

José Ibáñez Martín. Aplicó con suma dureza en el ámbito educativo la política represiva de la dictadura. Ya antes de finalizar la guerra, por la Orden de 18 de marzo de 1939, se dio impulso a la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración, que condenaba a los docentes desafectos a sanciones, pero también, y, sobre todo, a traslados forzosos, inhabilitaciones o postergación definitiva del servicio docente. Acabada la guerra, por orden de 30 de marzo de 1942, el Juzgado Superior de Revisión continuó la ‘obra’ de aquella Comisión Superior. Todavía a la altura de 1956 seguía en funcionamiento. La mentalidad represora del sujeto se resume en estas palabras pronunciadas en su discurso de la apertura del curso 1940-41 en la Universidad de Valladolid: «Era vital para nuestra cultura amputar con energía los miembros corruptos […] Si alguna depuración exigía minuciosidad y entereza era la del profesorado». En adelante, la mitad de las plazas de Magisterio fueron asignadas a quienes hubieran luchado tres meses en el bando nacional, con el título de Magisterio, o seis meses, con el título de bachiller.

Juan de la Cierva. Ingeniero e inventor del autogiro, pero también conspirador contra la II República, saboteador de negocios de la misma y facilitador del golpe de Estado de 18 de julio de 1936. Además de dar nombre a los dos centros educativos arriba citados, sigue denominando también al aeropuerto de la Región de Murcia. En artículos de hace unos años, aporté una prolija información sobre el personaje con datos del diplomático e historiador Ángel Viñas, quien en su libro Quién quiso la Guerra Civil. Historia de una conspiración afirmaba que en la trama monárquica que dio impulso al golpe de Estado De la Cierva aparece como un personaje destacado. Además, es suficientemente conocida su participación en el alquiler del aeroplano ‘Dragon Rapide’ que trajo a Franco desde Canarias hasta Marruecos, como también están suficientemente documentadas sus compras de armas para los sublevados en Londres, Roma y Berlín.

José María de Lapuerta y de las Pozas. Abogado del Estado franquista, fue procurador en Cortes, formó parte de los consejos de administración de varias empras y, en 1949, fue designado presidente de la empresa petrolera Repesa, perteneciente al INI y que estaba a cargo de la refinería de Escombreras (Cartagena).

Ruiz de Alda. Además de famoso aviador participante en el vuelo transatlántico del ‘Plus Ultra’, tras la proclamación de la Segunda República se sintió cada vez más atraído por los movimientos de derecha y la ideología fascista, hasta el punto de que, en 1933, fue uno de los fundadores de Falange Española, junto a Primo de Rivera, Sánchez Mazas y Alfonso García Valdecasas, participando como orador en el mitin fundacional de esa organización el 29 de octubre de 1933 en el Teatro de la Comedia de Madrid. También estuvo muy relacionado con el teórico fascista Ramiro Ledesma, lo que llevaría a la unión entre Falange y las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS). Tras la unificación, Ruiz de Alda formó parte del triunvirato que inicialmente lideró el nuevo partido.

Nicolás de las Peñas y de la Peña. Destacado falangista, durante la Guerra Civil alcanzó el grado de teniente provisional de Infantería con el bando sublevado. Fue instructor del Frente de Juventudes en el cuarto distrito de Murcia y uno de los primeros voluntarios en alistarse el 27 de junio de 1941 en la División Azul. Años después, mediante el Decreto 934/1966, de 16 de abril, fue nombrado Gobernador Civil de la Provincia. Murió en accidente de tráfico, en Mota del Cuervo (Cuenca), el 3 de junio de 1967, junto a su mujer, el conductor y tres pasajeros más.

Diego Tortosa. Este presbítero, como hiciera el Cardenal Segura, desde el mismo momento de instaurarse la II República no dudó en atacarla desde el púlpito, incitando al golpe, apoyando la sublevación militar posterior y apuntalando la represión franquista tras la Guerra Civil.

Por salud democrática, nuestro alumnado no debe estudiar en centros que tengan como referentes a esos personajes franquistas. En la Región hay personas que, por su trayectoria y adhesión a principios democráticos y su destacada labor cultural y artística, sí merecen dar nombre a instituciones educativas: Carmen Conde (un colegio en Cartagena ya lleva su nombre), Antonio Oliver, José Luis Castillo Puche, Ramón Gaya, Muñoz Barberán, Maite Defruc, Juan Bautista Vilar…