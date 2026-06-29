Con lo visto, nos da para cuartos

Buscando nuestras metas, cuando nos merman las circunstancias debemos adaptarnos a lo que podemos hacer sin excusas ni lamentos. Es el camino del éxito; acordarnos de las limitaciones solo nos limitan más.

Es lo que ha hecho nuestra Selección en la liguilla previa a dieciseisavos de final. Los de De la Fuente hicieron un partido aseado frente a la sorprendente Cabo Verde para mejorar ante Arabia y soportar el fútbol aguerrido y sucio de los uruguayos de Bielsa. Se jugaban la clasificación, pero sumaron excesiva dureza a su evidente falta de talento.

Mediocridad a la que se añadió el nefasto árbitro estadounidense de ascendencia marroquí, cuyo nombre no quiero recordar, a quien se le fue la violencia uruguaya de las manos por no ponerles coto desde el principio. Al coletas azulón que echó al final debió amonestarlo antes de los cinco minutos del encuentro y hubieran cambiado las cosas.

El empate ante los africanos fue aburrido, la victoria frente a los árabes, a ratos brillante, y el pírrico triunfo sobre los sudamericanos solo meritorio. Y los tres partidos tuvieron el denominador común de no encajar goles. Ese debe ser nuestra vitola para asegurarnos llegar lo más lejos posible. Portería a cero y a pescar lo que podamos en la de enfrente porque el juego no nos llega para mucho más.

El éxito de la pasada Eurocopa con estos mismos jugadores se basaba en un juego vertiginoso por las bandas bajo la omnímoda dirección del mejor Rodri. Pero ahora no tenemos tanta pólvora en los extremos ni nuestro Balón de Oro está en su mejor momento. Nico roto y Lamine mermado lastran lo primero y la lentitud de Rodri, a la que se suma la pesadez de Pedri, impiden la brillantez de hace solo dos años. Pero Luis de la Fuente tiene otras armas y es lo que trata de hacer, aunque a veces le salgan rana sus pruebas. Lo de Gavi por la izquierda en el primer partido y lo de Merino en la media punta en el tercero no han sido sus mejores ideas. En cuanto ha puesto a Baena y saca a Olmo el equipo mejora, sin olvidar la necesidad de contar con Fabian, el medio que mejor forma luce.

Pero las citadas carencias se han suplido con puntos fuertes con los que seguramente contábamos menos. Laporte y Cubarsí, aun poco exigidos, se han erigido en un baluarte importante por el centro, bien acompañados por Cucurella, aunque el nuevo merengue titubeó frente a los guerrilleros uruguayos, Porro y Llorente en los laterales. Y Unai Simón ha resuelto satisfactoriamente el poco trabajo que ha tenido.

Resumiendo, pensábamos brillar arriba, donde solo Oyarzabal ha estado en su línea, y hemos brillado atrás. Con el añadido de que tras los titulares tenemos otros cuatro defensas de garantías, con Pubill, Eric y Grimaldo en el banquillo más Raya y Joan García calentando guantes. Circunstancias favorables que no podemos decir de la media y menos de la delantera. Como diría aquel, pensábamos ganar con los unos y estamos continuando con los otros. Cosas del fútbol. Pero lo importante es seguir en el Mundial aunque, como señalamos al principio, los cuartos sería nuestra meta previsible.

Ahora bien, si ensoñamos que Lamine se erige en la estrella que apunta, que Baena sube un peldaño o que Nico se recupera, que Rodri vuelve a coger el punto y Pedri retorna a su magia, que Olmo enchufa tres o cuatro goles que sumar a otros tantos de Oyarzabal, que Ferrán cuando salga se olvide de los postes y largueros y acierte con la red, y que la defensa sigue en su buena línea, todo sería posible.

Francia es temible arriba —con diferencia la mejor delantera son Mbappé, Dembélé, Doué y Olisse— y mediocre en medio y atrás. Argentina solo son Messi y diez más. Inglaterra es un tobogán que solo sube si Kane y Bellingham aciertan. Portugal aún no brilla como sus figuras daban a entender y Brasil es una incógnita agarrada al impredecible Vinicius. Es decir, que todos tienen sus más y sus menos en este trinacional campeonato del mundo de selecciones.

Una de las grandezas del fútbol es que nunca se puede asegurar nada. Otra, que andando no se juega. Y aun cuando pensamos en cuartos, soñemos que la final nos espera. Pierna dura y recuperar la velocidad en el juego, más la suerte, fundamental en un mundial, deberían ser nuestros aliados.

¡Suerte!