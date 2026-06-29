Solos en casa y más tristes

Una de las grandes secuelas de la epidemia de covid ha sido el considerable aumento de los problemas de salud mental. Esta consecuencia indeseable ha ido en paralelo con el crecimiento exponencial del teletrabajo. Así, en Estados Unidos se ha cuadruplicado desde entonces el número de personas que trabajan desde casa hasta un 30% de los empleados, el doble que en España.

Tres investigadoras norteamericanas, lideradas por Natalia Emanuel, de la Universidad de Virginia, han estudiado si el trabajo en remoto está teniendo desde la pandemia consecuencias en el bienestar. Sus datos, publicados recientemente en Science, comparan la sensación de soledad y salud mental, antes y después de la pandemia, de cerca de 600.000 profesionales. Distinguen entre los que debido a la naturaleza de su actividad pueden teletrabajar, como administrativos o contables, y aquellos que no pueden hacerlo, como dentistas o cirujanos. Partían de que la mayoría de quienes trabajan desde casa después de la pandemia pertenece obviamente al grupo de quienes lo pueden hacer.

Sistema híbrido

En general, los trabajadores prefieren teletrabajar y optan mayoritariamente por un sistema híbrido: unos días en el lugar de trabajo y el resto en casa. Es indudable el gran número de ventajas, desde el ahorro en tiempo, gastos y molestias del desplazamiento cotidiano, hasta la comodidad y tranquilidad del hogar. Se está dispuesto incluso a ganar un poco menos a cambio de trabajar en remoto. Suele haber mayor satisfacción laboral, se experimenta una mejor conciliación o equilibrio entre trabajo y vida personal y se tiende a permanecer más en el empleo.

Las investigadoras encontraron que la sensación de soledad y el aislamiento, o tiempo que se pasa solo, es mayor en quienes teletrabajan. Pasan más horas sin hablar con nadie y menos tiempo después del trabajo en compañía de otras personas, sean amigos, familia, conocidos o desconocidos. Como es de esperar, la sensación de soledad y el hablar poco con los demás, se acentúa en los que viven solos y se atenúa en quienes viven acompañados. De hecho, es altamente probable que un teletrabajador que viva solo pase días enteros sin salir de casa y sin hablar con nadie. Además, no compensan su aislamiento con más relaciones sociales fuera de las horas de trabajo.

Malestar psicológico

El malestar psicológico es también mayor entre quienes trabajan en remoto, con más sentimientos depresivos, mayor consumo de fármacos contra la depresión y síntomas de ansiedad y más consultas a profesionales de salud mental; pero no aumentan las consultas por otros problemas generales de salud. La percepción de empeoramiento de la salud mental es dos veces mayor en los teletrabajadores que viven solos que en los que viven acompañados. La doctora Emanuel y su equipo concluyen que el trabajo a distancia contribuye de forma significativa el aumento del malestar psicológico observado después de la pandemia.

Soledad y malestar psicológico están relacionados. Sentirse solo o estar socialmente aislado se corresponde con estar más triste y con sentimientos de depresión y ansiedad. Al igual que el tabaquismo o la presión arterial elevada va asociado también a mayor mortalidad prematura. Por el contrario, el puesto de trabajo presencial brinda oportunidades para hacer contactos formales e informales y nuevas amistades. Necesitamos relaciones sociales que, cuando son de calidad, aumentan el bienestar.

La mayoría quiere trabajar desde casa, pero no es consciente de los efectos que puede tener sobre su bienestar, posiblemente porque son cambios sutiles que se desarrollan lentamente y se manifiestan a largo plazo. En resumen, el trabajo en remoto aumenta el aislamiento y la sensación de soledad y empeora la salud mental, sobre todo de las personas que viven solas. Vivir acompañado y el trabajo híbrido disminuyen tales efectos perniciosos.