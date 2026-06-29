Los salarios en España por Comunidades Autónomas en 2024

El INE publicaba la Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES), publicada el 28 de mayo de 2026, en la que recoge el salario medio anual por trabajador en el año 2024 (datos definitivos) por comunidades autónomas, que fue de 29.540,26 euros, lo que supone un incremento del 5,30 % sobre el año 2023; el de las mujeres, de 26.904,30 euros, con un 5,10 % de incremento sobre 2023, y el de los hombres, 32.057,55 euros, lo que supone un incremento del 5,50 % sobre 2023. Mientras que el salario mediano se situaba en 2024 en 24.497,17 euros.

En el mapa recogemos en color azul oscuro las comunidades autónomas que en el año 2024 superan el 110,00 % del salario medio nacional, y lidera el País Vasco con el 119,06 %, seguido de Madrid con el 116,49 %, Navarra con el 110,38 % y Cataluña con el 107,41 %. El resto de las comunidades autónomas se encuentran por debajo de la media nacional.

En color azul claro, las comunidades que en 2024 se encuentran entre el 100,00 y el 110,00 %; en azul más claro, entre el 90,00 y el 100,00 %, y en blanco las que se encuentran por debajo del 90,00 %. Pero, como quiera que los incrementos de los salarios no han sido los mismos en las comunidades autónomas, hemos recogido en negrita el porcentaje correspondiente al año 2023 y en rojo el correspondiente al año 2024, lo que nos permite constatar la evolución salarial por comunidad autónoma. Los cuadros, en www.angelmartinez.es.

La ganancia media anual por trabajador fue en 2024 de 29.540,26 euros. Una característica de las funciones de distribución salarial es que figuran muchos más trabajadores en los valores bajos que en los sueldos más elevados. Este hecho da lugar a que el salario medio sea superior tanto al salario mediano como al más frecuente.

Así, el salario mediano (el que divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior) presentó un valor de 24.497,17 euros en 2024. El salario modal (el que tuvo mayor frecuencia, con un 3,80 % de los asalariados) se situó en 16.520,18 euros. El desplazamiento de los trabajadores de salarios bajos al intervalo de 16.000 a 17.000 euros hizo de este intervalo el más frecuente en 2024. No obstante, añade, un 29,50 % de los asalariados tuvo una ganancia anual entre 16.000 y 23.000 euros.

Los cuadros que encontrará en www.angelmartinez.es nos permiten conocer los datos según la Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES), del año 2023, publicada el 28 de mayo de 2025 (datos definitivos), y los del año 2024, publicada el 28 de mayo de 2026 (datos definitivos), en la que se recoge la ganancia media anual por trabajador de ambos sexos y los porcentajes sobre la media nacional, así como el diferencial negativo que sigue existiendo entre los salarios de las mujeres y los de los hombres.

El cuadro 3 nos permite, además de conocer los salarios medios por comunidad autónoma y el porcentaje sobre la media nacional, incluir también el crecimiento, según el INE, sobre el año anterior en cada comunidad autónoma.

En consecuencia, podemos constatar cómo han incrementado su porcentaje sobre la media nacional las comunidades de Aragón, Baleares, Cataluña, Extremadura, Madrid y La Rioja, consecuencia de que el incremento salarial ha sido superior a la media nacional. El resto de las comunidades autónomas ha reducido su porcentaje sobre la media nacional.

El salario medio en España se encuentra en torno al 20,00 % y el 25,00 % por debajo de la media de la Unión Europea. La posición de España se sitúa en el puesto 12 de los 27, pero hay que tener presente que España es la quinta potencia de la Unión Europea en PIB, por lo que reducir esta diferencia es una necesidad imperiosa y, para ello, es necesario mejorar la productividad, así como la reducción del absentismo, que se está convirtiendo en un grave problema nacional, como indicaba Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, en su intervención en la 48.ª Asamblea General de CROEM el pasado 29 de mayo.

El Banco de España ha venido reiterando que la economía española precisa de profundas reformas estructurales, a las que también se refirió el presidente López Miras, sobre la necesidad de la reducción de la burocracia, la recuperación de la confianza empresarial e inversora, el agua, la energía, así como impulsar el desarrollo desde los servicios a la industria, las pensiones a la energía...

La necesidad de un gran Pacto de Estado que contribuya a recuperar la confianza empresarial e inversora, es clave para incrementar la productividad, los salarios y la competitividad de las empresas en un mercado totalmente globalizado. Y, si no es posible porque no somos capaces de negociar, es preciso trasladar esta responsabilidad a los votantes convocando elecciones generales para que decidan con su voto a quién le trasladan la responsabilidad de hacerlo realidad. www.angelmartinez.es.