P.S. y su corrupción, o el modelo de libertad y transparencia de López Miras

Un discurso pegado a la realidad, centrado en los problemas y aspiraciones de las personas que residen en la Región de Murcia y muy alejado del desesperado y crispado tono exhibido por la izquierda en los últimos meses. El presidente Fernando López Miras ha trasladado a la sociedad en el debate sobre el Estado de la Región que hay un presente y una enorme confianza en el futuro de nuestra tierra. Ha reivindicado el orgullo de ser ciudadanos de la Región, ofreciendo un proyecto apegado al terreno, avalado por la gestión y por las cifras, que sitúan a la Región como referente en crecimiento a nivel nacional y europeo.

Un mensaje en positivo que contrasta claramente con la actitud de un PSOE que lleva semanas intentando convertir a la Región de Murcia en el lodazal en que han transformado España. Mientras el presidente tiende la mano al resto de fuerzas políticas y a la sociedad de la Región para seguir avanzando, otros intentan crispar y tensionar. Los ciudadanos nos piden unidad, responsabilidad y altura de miras, y no estrategias políticas basadas en el enfrentamiento, en generar miedo o en el deterioro de la confianza ciudadana en sus instituciones.

El último debate del Estado de la Región, que aquí por cierto sí celebramos puntualmente, también ha sido otra oportunidad para comparar dos modelos muy distintos: uno, el del presidente Fernando López Miras, serio y honesto, centrado en las personas, que trabaja con transparencia y respeto absoluto a las leyes; y otro, el del PSOE de Pedro Sánchez y Francisco Lucas, que carece de proyecto alguno para la Región, desbordado por la corrupción y los escándalos, rodeado de delincuentes, que se mueve en la oscuridad de las cloacas presionando y chantajeando a jueces, fiscales y periodistas, y que ya tiene a un Ministro, y mano derecha del presidente, condenado en sentencia judicial firme nada más y nada menos que a 24 años de prisión.

El problema de corrupción del PSOE es estructural: desde Cerdán a Ábalos, desde Koldo a Lucas, están todos cortados por el mismo patrón y utilizan el mismo modus operandi. Tanto en Madrid como en la Región de Murcia.

Y buen ejemplo de ello es el propio delegado de Sánchez en la Región, que no solo ha tenido como padrino político a Santos Cerdán, que bendijo su nombramiento como secretario general del PSRM con una varita manchada de corrupción; que no solo responde con tibiezas y evasivas a los innumerables escándalos del sanchismo: el uso político que está haciendo de los medios y recursos de la delegación es otro ejemplo más de la manera en la que actúa y se desenvuelve el socialismo, que también ha explorado aquí las cloacas pagando con dinero de la Asamblea a un fontanero para montar un digital ‘fake’.

Encima, la corrupción sanchista hizo su parada en la Región de Murcia: el ya condenado José Luis Ábalos se llevó, presuntamente, una mordida de más de medio millón de euros del dinero de los ciudadanos de esta Región en las obras de adjudicación del AVE a Murcia y la conexión con Almería. La inacabable trama corrupta socialista extendió también sus tentáculos a la Región, y sin que por cierto el señor Lucas haya pedido perdón.

Y no es solo que defiendan o traten de tapar con sucias estrategias la corrupción que anega a su jefe Sánchez: a los socialistas de la Región no les preocupa que nos cierren el Trasvase, que nos maltraten en infraestructuras, que no nos paguen los servicios de dependencia, o que los ciudadanos de esta tierra sigan siendo los que menos reciben para la sanidad, la educación o la política social: lo único que les importa es defender a P.S. para no arriesgar el sillón.

Ya no hay excusas: o P.S. y su corrupción y sus cloacas, o el modelo de libertad, transparencia y crecimiento económico de Fernando López Miras. En realidad, es momento de elegir, no solo entre Región de Murcia o P.S., sino entre España y P.S.