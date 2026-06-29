¿Guillén sigue haciendo de las suyas?

Llueve sobre mojado en la Glorieta por la misma forma de proceder del concejal José Guillén, cuestionado por el caso de los empleados que asistieron a un evento en el que él participaba, instados por su Concejalía y teniendo que abandonar sus quehaceres. El objetivo: asistir de cla para más triunfo del edil, que ha sido ya varias veces ‘amonestado’ por la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez.

Es muy dado el concejal y primer teniente de alcalde a censurar a aquellos funcionarios que no siguen sus instrucciones por no atenerse a criterios técnicos y de interés general o simplemente cuestionar un planteamiento, una actitud que el edil lleva mal. De bolígrafo ligero, no se cuestiona nada más allá que la destitución cuando algo de lo que dicen las personas de la plantilla municipal no le convence.

Parece que lo ha vuelto a demostrar de nuevo cuando ha intentado el cese de una de las personas más veteranas del servicio de Protocolo, un departamento que trabaja codo con codo con el Gobierno local y con el resto de concejalías. Lo ha llevado a la firma hasta dos veces, una de ellas incluso con el decreto de traslado a la Oficina de Eventos. Al menos eso dicen las voces más críticas del Ayuntamiento, que incluso comparte bandada en las filas populares, que ya no disimulan lo molestos que se encuentran con las actitudes de Guillén.

Finalmente, la destitución no se habría producido por la intervención de la alcaldesa, que otra vez le paró los pies y desactivó lo que hubiera sido una auténtica bomba de relojería en el plano funcionarial por tratarse de una persona con veteranía y mando en plaza. Lo peor de todo es que llueve sobre mojado y que la reincidencia casi se ha convertido en el pan nuestro de cada día.

Menos mal que dicen que el tutelaje que ejercía con la alcaldesa ya ha finalizado por los muros que Rebeca Pérez ha construido para que no le arrolle el carácter de su número dos. Ni siquiera en las juntas de portavoces ejerce ya de mandamás y gallito como antes de que fuera cuestionado por la participación de trabajadores que están bajo su cargo, a través de distintas contratas, en el evento de ‘marras’, y que ha provocado la reprobación del portavoz del PSOE, Ginés Ruiz Maciá. El mundo al revés, ya que los socialistas presentaron una moción para pedir eso mismo para José Guillén, una propuesta que fue desactivada por la artimaña del PP, que desactivó la propuesta con una alternativa y con su mayoría absoluta.

El superconcejal, pese a todo, no se quedó de brazos cruzados frente a la moción del PSOE. Y urdió su propio plan intentando buscar el apoyo de los de Vox, a los que, según dicen desde la Glorieta, mandó un recadero, que tuvo que irse con las manos vacías. Los de Luis Gestoso no entraron al trapo porque creen en la verdad expuesta por Maciá y conocen el paño de Guillén, que sigue adelante con las obras en la Oficina de Eventos para no se sabe qué fin. Los obreros han tenido que deshacer lo realizado para más satisfacción del edil, que les pidió volver a empezar. Lo más probable es que esté construyéndole un despacho al nuevo edil que entró en sustitución del fallecido alcalde, José Ballesta, y cuyo gasto para muebles destinados a esa estancia no han sido bien vistos por la mandataria municipal.

Quizá el superconcejal se aplaque un tanto una vez que entienda que no puede seguir actuando de la misma manera y haciendo de las suyas. Hoy está por estos lares el líder absoluto del PP, Alberto Nuñez Feijóo, en una acto en el Teatro Romea, en el que actuará de ‘telonera’ Rebeca Pérez, junto al presidente regional, Fernando López Miras, que le ha dado libertad para gestionar como proceda en la crisis de Guillén.

Nada hará de momento Rebeca, siguiendo el proceder de los populares, que no son de entregar cabezas a petición de la oposición y que siempre suelen proteger a los suyos aunque sea poniéndose una venda en los ojos. Es difícil que lo dejen caer, aunque darán sus pasos. Uno de ellos podría ser nombrar ya candidata a Rebeca Pérez, lo que permitiría afianzar su liderazgo frente a sus opositores internos y al mismo tiempo permitiría al PP comenzar a confeccionar la lista electoral próxima y prescindir de los elementos tóxicos. Por nadie pase.