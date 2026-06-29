El futuro que la Región de Murcia se merece

El Debate sobre el Estado de la Región de la semana pasada ha sido la demostración palpable de que, mientras la Región de Murcia siga en manos de los políticos de siempre, solo tendremos lo mismo de siempre: promesas vacías y anuncios grandilocuentes de esos que nunca ejecutan pero que sirven para medir el servilismo de los cargos acomodados a la sombra de los partidos. Cuanto más fuerte y largo el aplauso más oportunidades de repetir en listas.

El gobierno del PP, prometiendo políticas socialistas de sostenibilidad y reparto de la riqueza a través de ayudas, subvenciones y creación de empleo público. Todo ello sin presupuestos, con una deuda de más de 14.000 millones de euros y, a la vez, prometiendo rebajas fiscales que nunca llegan. O diciendo lo importante que es para ellos solucionar el problema de la vivienda, cuando siguen sin presentar la Ley de Vivienda ya pactada, sabiendo que contarían con nuestro apoyo para aprobarla. O que no se puede proteger el Mar Menor a costa de arruinar a todos los sectores, mientras siguen sin presentar la reforma de la Ley del Mar Menor, que es la que lo provoca.

Por otro lado, asistimos al bochornoso espectáculo del PSOE, intentando —sin la más mínima vergüenza— desviar la atención de su interminable colección de escándalos de corrupción, pretendiendo dar lecciones cuando ya han demostrado que solo destrozan (cuando no se llevan) todo lo que tocan.

En este lamentable escenario y teniendo en cuenta que el reglamento parlamentario solo nos ha permitido presentar siete propuestas, José Ángel Antelo y yo seleccionamos siete medidas estratégicas, que responden a necesidades reales y urgentes, estructuradas en torno a la libertad económica, al apoyo al tejido productivo, a la seguridad, al patrimonio y a la protección de nuestro sector primario.

En primer lugar, exigimos un compromiso firme con la responsabilidad financiera: los próximos presupuestos no deben incrementar la presión fiscal, no pueden generar déficit y tienen que reducir la deuda total. Nuestra Región ya no aguanta más impuestos, ni más deuda; la Administración debe apretarse el cinturón antes de exigirle un solo esfuerzo más a los contribuyentes. Ligado a este impulso económico, planteamos la necesidad de realizar un plan detallado sobre las necesidades de infraestructuras y equipamientos de todos los polígonos industriales de la Región. Si queremos atraer inversión, para generar riqueza y empleo, es urgente modernizar, rehabilitar y maximizar el desarrollo de nuestras áreas industriales, que hoy sufren el olvido institucional.

El campo y el medio ambiente también exigen realismo, no dogmatismo ideológico. Por ello, instamos al Consejo de Gobierno a presentar una Proposición de Ley de Reforma de la Ley del Mar Menor. Es inaplazable introducir las modificaciones necesarias para compatibilizar de una vez por todas su necesaria protección con el desarrollo de los distintos sectores productivos. No se puede proteger la naturaleza criminalizando a quienes la trabajan. En esta misma línea de defensa de nuestro sector primario, proponemos ampliar el fondo de contingencia para agricultores afectados por causas meteorológicas adversas hasta los 16 millones de euros. Nuestros agricultores necesitan un escudo económico real en los momentos difíciles, no palmaditas en la espalda.

La seguridad y la gestión de los servicios públicos esenciales centran el resto de nuestras propuestas. Exigimos integrar definitivamente a los equipos de bomberos forestales en el Consorcio Regional de Bomberos, dotándoles de los medios humanos y materiales suficientes. El cuidado de nuestros montes y la seguridad ante los incendios no son compatibles con la precariedad actual. Asimismo, afrontamos sin complejos el problema de la seguridad y la gestión migratoria, instando al cierre de todos los centros de Menores Extranjeros No Acompañados (MENAs) existentes en la Región. La solución pasa por la firma de los acuerdos necesarios para que estos menores reciban la atención que precisan en sus países de origen, garantizando así la seguridad en nuestros barrios.

Finalmente, la identidad y la cultura de nuestra Región también tienen espacio en nuestra hoja de ruta. Reclamamos que los próximos presupuestos incluyan una partida específica de 3 millones de euros para la reconstrucción de la catedral de Cartagena. Es una deuda histórica con nuestro patrimonio que ya no puede esperar más.

Estas son las siete propuestas que José Ángel y yo pusimos sobre la mesa. Lo que tenemos muy claro es que nuestra Región necesita más soluciones prácticas y viables y menos relatos fantásticos. Porque ha llegado el momento de cambiar la vieja política para poder construir, con orgullo y firmeza, el futuro que la Región de Murcia se merece.