El no discurso del Estado de la Región

Se suponía que era un debate sobre la actuación política del Consejo de Gobierno. Al menos así lo establece el artículo 173 del Reglamento de la Asamblea cuando regula el Debate del Estado de la Región. Lo que pudimos escuchar la semana pasada en el discurso de López Miras poco tuvo de análisis de la gestión realizada, menos aún de autocrítica, y mucho de nuevos anuncios -muchos no tan nuevos- de actuaciones futuras con un claro sesgo electoralista.

El marco macroeconómico regional, inseparable y determinado por la macroeconomía estatal y europea, es siempre la carta de presentación de su discurso. Y sí, este marco presenta datos positivos que, sin embargo, no han servido ni para una mayor convergencia de Murcia con el resto de las comunidades autónomas ni para disminuir las desigualdades existentes en nuestra región.

Así, la Región de Murcia, a pesar del crecimiento económico, ha sido en 2025 la segunda comunidad autónoma con menor renta neta disponible por unidad de consumo, con 18.920 euros, solo por delante de Extremadura (18.852 euros). En 2024 y 2023 ocupó el puesto 15 y, en 2008, ocupaba el puesto 13.

La precariedad salarial, fruto del modelo productivo, de la reforma laboral anterior y del bloqueo sistemático de los convenios colectivos por parte de la patronal, ha generado una desigualdad galopante solo frenada, en parte, por la subida creciente del SMI, que en nuestra Región afecta directamente a más de 200.000 trabajadoras y trabajadores.

En el periodo 2008-2018 los salarios más bajos (percentil 10, cuartil Inferior y mediano) tuvieron un incremento del -1%, +5,7% y + 14,2%, mientras los más altos crecían un 16%. En el periodo siguiente, 2018-2024, coincidiendo con el fuerte incremento del SMI, la tendencia se invirtió: los primeros crecieron un 30%, un 24,25% y un 16,3% respectivamente, mientras los segundos lo hicieron, de media, el 22,5%.

Aun así, las diferencias entre salarios altos y bajos son mayores que hace una década y que hace dos; además, buena parte, si no la totalidad, del crecimiento de los salarios más bajos ha sido absorbido por la inflación y por el encarecimiento especulativo de la vivienda.

Sí, hay más personas ocupadas y menos paro, como señala López Miras, pero también más trabajadores/as pobres y mayor pobreza y desigualdad.

Esta es la Región de Murcia de la que López Miras nunca habla, ni en el debate del Estado de la Región ni en sus intervenciones públicas.

La otra vía para redistribuir la riqueza y compensar las desigualdades son los servicios públicos: educación, sanidad, dependencia, servicios sociales, movilidad y transporte, vivienda y cultura.

Sin embargo, son evidentes las carencias crónicas que presentan estos servicios, no tanto por la infrafinanciación autonómica, como suele argumentar el Gobierno regional, sino por su apuesta de un modelo de colaboración pública-privada -eufemismo de privatización-, por recortes presupuestarios propios y por una deficiente gestión de los asuntos, como se ha demostrado en numerosos ámbitos.

Ahí están el fraude de las prótesis; el impago de ayudas al alquiler, al bono alquiler joven, a las ayudas del coche eléctrico, al autoconsumo eléctrico, a la mejora de la accesibilidad de viviendas; la demora en la tramitación de los expedientes para el reconocimiento del grado de dependencia y la concesión de las prestaciones correspondientes -la mayor de España-; el retraso en las inversiones en infraestructuras educativas, a pesar de que el 74% de lo presupuestado está cofinanciado por fondos europeos y estatales; la falta de inversión en climatización de centros educativos -a pesar de una cofinanciación del 95% de fondos FEDER de los que ha ejecutado el 6% en 2025- o la incapacidad para reducir las listas de espera sanitarias, por poner solo algunos ejemplos.

Por cierto, en el debate de 2025 se aprobaron 43 de las 60 resoluciones finales presentadas, que constituyen mandatos expresos para el Gobierno regional. Prácticamente ninguna ha sido atendida, ni siquiera las diez aprobadas por unanimidad. Tampoco, Fernando, te has referido ni una vez al colectivo LGTBIQ+, ¿será por Vox?