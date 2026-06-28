Sabio refranero

Dicen que el refranero español es un mar de sabiduría popular y que sus aforismos se cumplen inexorablemente. Más vale prevenir que curar, dice uno. Viene al caso este a cuento de varios sucesos recientes en entornos urbanos de Murcia: los incendios, que han puesto el susto en el cuerpo a unos cuantos vecinos en la falda de la sierra del Valle-Carrascoy y en las cercanías del Segura (también a otros que viven en situaciones similares). En ambos, el fuego amenazó seriamente la integridad física de alguna gente y sus propiedades. Dadas las características de prácticamente toda la huerta de Murcia esas dos llamaradas preveraniegas alarman prospectivamente a muchísimos otros ciudadanos que no viven en el centro urbano, que son mayoría en el municipio.

Fuera el origen de ambos siniestros casual o intencionado, lo irrefutable es que encontraron vía abierta para expandirse por las ingentes cantidades de malezas y vegetación seca que hay por doquier en los alrededores de la ciudad. Especialmente ocurre en tiempo de calores después de que las abundantes e inusuales lluvias de invierno y primavera favorecieran el crecimiento de más vegetación de la habitual.

En cuanto llegó el verano, todo se agostó y se convirtió en yesca propicia para el fuego. Porque nadie, ningún organismo sobre todo pero tampoco casi ningún propietario, se preocupó de las limpiezas necesarias obligatorias de vegetación muerta para que disminuyan los riesgos de ignición.

Otro dicho no se sabe si de origen popular o ecologista es que los incendios de verano se apagan en invierno. Nueva verdad de perogrullo, como la referida a la prevención. Pero parece que ni siquiera esas cosas tan simplemente claras se asimilan ni con prontitud ni con lentitud en la gran conurbación semirural en que se ha convertido la Huerta, esa entelequia tan ensalzada con la boca bien abierta por ediles y costumbristas al uso que, sin embargo, parecen ignorar las medidas mínimas para que ese pretendido «paraíso murciano» no arda de un día para otro y de una vez en un fuego peor que el eterno.

Como señaló muy precisa y acertadamente en este diario Ana Lucas el día que se dieron por extinguidas las llamas que asolaron la mota del Segura en La Arboleja —una de las pedanías más urbanizadas y más próximas al centro capitalino—, «a la hora de determinar qué organismo ha de adecentar estas zonas, tradicionalmente la Confederación Hidrográfica del Segura y el Ayuntamiento de Murcia se pasan la pelota». Óptima descripción de una realidad de negligencia y desidia. Que podría ser dolosa el día que sobrevenga una desgracia como la quema de las discotecas Teatre, Fonda Milagros y Golden.

Unos por otros, la casa sin barrer: vuelta al refranero. La CHS mantiene que los tramos urbanos de ríos son competencia municipal. Y el Consistorio, que del organismo de cuenca. La peleíta sería risible si no fuera por lo que está en juego. La Confederación invierte en tramos de mota que no son de Murcia. El Ayuntamiento prefiere malgastar en floripondios en el centro y descuida la propia mota, cuyo carril bici —tanto el que llega hasta Beniel como el que alcanza la Contraparada— presenta un estado penoso en su asfalto y en la zona peatonal, inexistente en muchos tramos por invasión incontrolada de la misma vegetación que se convierte en material combustible después de primavera.

En el caso de La Arboleja, dado que las llamas más peligrosas penetraron hacia las casas desde la mota por la cola de la acequia del mismo nombre con gran riesgo para personas y propiedades, se constata además la indolencia negligente de un tercer organismo: la Junta de Hacendados, una ancestral corporación de intereses hídricos cuyos dirigentes mantienen inamovible la mentalidad propia de la época medieval en que se crearon regadíos y heredamientos, y se aferran a las Ordenanzas y Costumbres promulgadas en 1849.

Bien agarrados a esas normas están, pero no las hacen cumplir como demuestra el estado aún observable de esa cola de acequia cuando el fuego la alcanzó: no parece que se hiciera en ella la obligatoria monda de marzo, según las OyC. Como en ese cauce, en la inmensa mayoría. Todos miran —CHS, Ayuntamiento y Junta—, ninguno hace nada y el que venga detrás que se apañe hasta ser devorado por el fuego eterno.