Rutas por Londres y aire acondicionado

López Miras, este viernes en la Asamblea Regional, durante su segunda intervención en el Debate sobre el Estado de la Región. / Loyola Pérez de Villegas

Es urgente. El jueves, en el debate sobre el estado de la Región, el presidente López Miras dijo que, en tres años, el plan de climatización de las aulas de todos los centros educativos estará acabado. Parece que sería necesario acelerar un poco la cosa dada la calorina que nos está llegando. Tres años más con algunos alumnos tostándose en las aulas y con los profesores asfixiándose vivos mientras explican la voz pasiva o el teorema de Pitágoras no parece lo más conveniente. A ver si manteniendo un poco más tiempo los impuestos actuales le llega para climatizar más rápidamente. Es un decir.

Diálogo en murciano. Un hombre a otro, en la calle: "Estuve viendo algo del debate del Congreso el miércoles: Qué quemadico está Pedro Sánchez, ¿verdad?", "Pues, sí que está algo ‘tostao’", le responde el segundo.

Calor. Mala semana para los que, como a mí, no nos gusta el aire acondicionado. Ya sé, ya sé que es una rareza, pero nunca he aguantado bien los espacios cerrados a cal y canto. Y, es más, cuando me da directamente el chorro de aire, me aparto. Me paso todo el día esperando para que caiga la tarde y poder abrir ventanas y puertas, y, como vivo en la huerta, poder respirar el aire limpio y notar la cercanía de los árboles.

No dan pie con bola. El primer ministro británico, Keith Starmer, ha dimitido. Desde lo del Brexit, en 2016, los ingleses han tenido poca suerte con los políticos. El caso es que ninguna de las promesas que hicieron los promotores del Brexit se han cumplido: la economía no ha mejorado, la emigración irregular ha seguido creciendo y ha quedado claro que, sin Europa, todo les va a peor. Theresa May, Boris Jonhson (un esperpento), Liz Truss, Rishi Sunak. Un fracaso tras otro.

London. He ido a Londres a menudo, y no es que los ingleses en general sean personas muy simpáticas, (tengo comprobado que cuando se vienen a vivir a España les mejora mucho la amabilidad), pero tienen sitios espectaculares. Además de los museos –la colección española de la National Gallery es una pasada. Entre otras obras muy importantes, tienen la Venus del espejo de Velázquez -Si van, les recomiendo esta bonita excursión. Junto al Big Ben, tomen un barco turístico y vayan navegando por el Támesis hasta Greenwich. Las vistas desde el río son estupendas y el pueblo lo más inglés que uno se puede imaginar. La comida entre regular y mala, aunque hay restaurantes buenos si estás dispuesto a pagar un buen fajo de libras.

Serie. Estoy viendo la serie Sugar. He acabado la primera temporada y voy a ver la segunda. No es que sea una cosa del otro jueves, pero está bien, entretiene. En el sexto capítulo de la primera temporada hay un giro de guion de esos que lo cambia todo (no hago spoiler). Los actores muy bien. El protagonista es Colin Farrell, que es un buen actor y los demás funcionan entre bien y muy bien.

Nuevo amor. Se publica en la prensa especializada que Shakira está saliendo con el actor de la serie El abogado de Lincoln, un muchacho mexicano que se llama Manolo. A ver si le va mejor que con Piqué a la pobre mujer. (Lo de ‘pobre mujer’ es un decir porque se calcula su fortuna en unos 300 millones de dólares. Ya se sabe: ‘las mujeres no lloran, las mujeres trabajan y cobran').

Informados. Nos reunimos un pequeño grupo de amigos periodistas con unas cervezas (varias 00 tostadas, ¿eh?). Hay hombres y mujeres, desde la más tierna juventud hasta mi vejez, pasando por edades medias. Mantenemos una conversación interesante. ¿Saben ustedes por qué? Porque todos estamos bien informados, porque leemos periódicos y escuchamos noticias, porque atendemos lo que nos llega de la actualidad, y todo eso lleva a crearnos una opinión propia que algunos luego vertemos en los medios. Y si algo quedó claro de este delicioso rato es que disfrutamos con nuestro trabajo. (Yo me meto en el grupo, aunque no soy periodista, pero en este periódico estoy escribiendo más de 30 años. Algo habré aprendido).

Idea vieja. Un hombre muy mayor a otros tres de edades parecidas, sentados en la terraza de la Glorieta, en Murcia, el viernes. "Qué gusto me dio cuando Ecuador les cascó el segundo a los alemanes. ¡Toma pureza aria!", "No seas animal, Paco, que estos alemanes no tienen nada que ver con aquellos, joder", dice otro.

Cambios en el sexo. Leo en la prensa lo siguiente: "La generación Z tiene menos sexo porque la idea de intimidad no es tan física como antes, ya no necesita tanto el tacto,… Su medio para acceder al sexo no es solo físico, también es visual, auditivo y textual". (Da que pensar, ¿verdad?).