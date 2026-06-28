‘De Puigdemont a prisión’ a ‘Puigdemont al sillón’ o como ser un hipócrita y no morir en el intento.

Este lunes vuelve a nuestra tierra el líder gallego -como le gusta esta tierra a Alberto-, el hijo político de Don Manuel Fraga Iribarne, como le gusta remarcar, todo un ejemplo de demócrata convencido, Don Manuel me refiero, y sería bueno que alguien le preguntara porqué convocaba a los murcianos y murcianas estos meses atrás a irse hasta Madrid para manifestarse contra la Ley de Amnistía a los imputados del proceso catalán, con gritos de ‘Puigdemont y Pedro Sánchez a prisión’, y que ‘la Ley era una humillación sin precedentes a España’, a ahora pedirnos que ‘pelillos a la mar’ con el proceso independentista catalán.

Así es difícil, por no decir imposible, confiar en un líder político. Si a ello le sumas que durante un año sostuvo y mantuvo al ‘psicópata’ de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana, aún resuena en mi triste y decadente memoria, las palabras del malogrado Pepe Ballesta, dándole la bienvenida a Murcia al ínclito Mazón hace apenas poco más de medio año, septiembre de 2025: ‘Bienvenida Comunidad Valenciana, - y el Teatro Circo se caía de los aplausos – de velas blancas en la mar latina, tierra de fuego y pólvora, tierra golpeada que sabrá levantarse para dar nuevas glorias a España’ Bienvenido Presidente Mazón, y ahí, el público, con los presidentes autonómicos con Ayuso a la cabeza, comenzaron los vítores, y las manos tomaban un color rojizo de tanto aplaudir.

Ahora resulta que Cataluña ya no es un problema, que Puigdemont es un demócrata con sus particulares paranoias, y que la ley de amnistía, como todas las leyes que vota en contra el partido popular, y que cuando regresa al poder, es incapaz de derogarlas, forma parte del pasado, y si los votos de Junts sirven para derrocar a Pedro Sánchez, bienvenida sea la ley odiada, insultada, despreciada y ninguneada por la derecha y la extrema derecha de este país.

Ya solo falta que cuando la Unión Europea dé el visto bueno a la ley de amnistía, y Puigdemont regrese a Girona, vayan Abascal y Feijóo a recibirlo al aeropuerto para darle la bienvenida, mientras Carles, porque ya no será Puigdemont, sino Carles, diga: ‘Ya sóc aquí’, los más viejos y viejas saben lo que significa esa frase.

Y es que este país sigue teniendo en la memoria un problema demasiado serio.

Me he permitido ponerle a los amigos y amigas de mi hija (14 en total) que están en bachiller, media docena de nombres y hechos históricos en un folio: Fidel Castro, Carrero Blanco, Ché Guevara, Mayo del 68, URSS, Subcomandante Marcos, Chiapas, Malvinas, Manuel Fraga y Ronald Reegan.

A los dos minutos me devolvieron cada uno su folio tal y como se los había entregado.

¿De verdad creen que la derecha y la extrema derecha desenterrarán a nuestros miles de muertos que siguen en esas cunetas de Dios?

Nota: Hoy, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha declarado ‘Pedro Sánchez tiene que irse o regalará el gobierno a la extrema derecha’, lástima que no hable el español también como el catalán, se le olvidó poner en la frase el pronombre personal ‘nos’, con lo que la frase quedaría correctamente así: ‘Pedro Sánchez tiene que irse o nos regalará el gobierno a la extrema derecha’.