Política protésica

El debate sobre el Estado de la Región fue, en realidad, un monográfico sobre el caso de las prótesis. Así lo quiso imponer la oposición de izquierdas a pesar de que el presidente lo había eludido en su exposición inicial y, previsor que es, en ella advirtió sobre la necesidad de que el rito discurriera sin reproducir la polarización. En esa llamada estaba implícita la percepción de que sus adversarios concentrarían sus intervenciones en el asunto. Pues sí, lo hicieron, y desde el primer momento.

La portavoz de Podemos, María Marín, con tiempo limitado dada la reciente okupación del Grupo Mixto por tránsfugas de Vox, se aplicó al asunto con entusiasmo, exigiendo la dimisión de López Miras in situ («salga de aquí ahora mismo por aquella puerta, o mejor por esta, que la tiene más cerca»), así que para qué hablar de otra cosa. En cuanto a la socialista Carmina Fernández, entró a matar tras el buenos días, y aunque se refirió al catálogo general, las prótesis iban y venían y, desde luego, remató con ellas, también poniendo la bandeja por si caía en ella la cabeza del presidente. López Miras y el portavoz del PP, Quino Segado (éste en un papel como de tertuliano de Horizonte), mostraban su malestar ante el monotema, pero ¿qué habrían hecho ellos en caso de estar en la otra acera?

Sin embargo, para Vox la cuestión no existe, pues solo de pasada reparó en ella el portavoz, Rubén Martínez Alpañez, para quien también hay solo un asunto principal, en su caso ‘la prioridad nacional’. Vox toma una linde y no mira a los lados. Va por temporadas: ¿dónde quedó aquello del ‘pin parental’? Ahora, en correspondencia con los pactos en las autonomías que han celebrado elecciones, toca a la Región de Murcia pasar por el aro, y López Miras se ha prestado, tal vez en la consideración de que es mejor una Ley de Vivienda que ninguna.

De los intercambios entre PP y Vox no salió solo la concertación en ese capítulo, sino que se lanzaron chiribitas para abordar la aprobación del techo de gasto y los Presupuestos. Éstos son una ‘prioridad regional’ para el presidente, sobre todo para evitar la incomodidad de calificar al de Pedro Sánchez como «un Gobierno sin Presupuestos». Y también, claro, para hacer manejables los proyectos de financiación millonaria con que prodigó sus intervenciones. Concluir el último año de legislatura sin esa aprobación no es dramático; digamos que el Gobierno lo tenía previsto, dada la relación guadianesca que vienen manteniendo PP y Vox, pero parece que en esta fase hay un mejor clima, quizá derivado de que las elecciones generales se celebren antes que las autonómicas, lo que en teoría aplanaría el terreno para la coalición, que no se explicaría con desentendimientos prolongados en autonomías como la murciana.

López Miras se da cuerda

López Miras no está por dimitir, como quiere la oposición. Por el contrario, admitámoslo, en sus discursos a lo largo del debate mostró una gran fortaleza y la capacidad para proponer nuevas iniciativas políticas, fermento de la etapa electoral que se avecina. En este aspecto, la máquina de San Esteban funciona a pleno rendimiento encontrando vetas para líneas de acción, y aunque en algunos casos se trata de repeticiones de propósito no desarrolladas anteriormente, lo cierto es que exhibe la imagen de un Gobierno que no se agota, que se da cuerda a sí mismo.

Frente a ese dinamismo, la oposición socialista se ve obligada a hacer artes para imaginar un derrumbamiento. Su posición es muy complicada, pues no puede obviar la situación desesperada en que se encuentra el PSOE, bunkerizado con un líder nacional que lo viene arrastrando por derrotas electorales, alentando el descrédito del sistema institucional, cercado por la corrupción y sostenido en el alambre tras que los votos que le dieron la investidura se han rebelado contra su continuidad. Es inevitable, por mucho que se pretenda aislar a la Región de ese colapso, que todo esto gravite en la política de oposición. Una frase en el debate de la portavoz del PSOE resonó como una traición del subconsciente: «Merecemos algo más que un Gobierno dedicado a sobrevivir». Lo dijo, y los diputados populares, despistados, no la aplaudieron.

Las prótesis como agarradero

Ni siquiera la insistencia en el caso de las prótesis ayuda a generar credibilidad, sobre todo en la semana en que quien fuera número dos de Sánchez, Ábalos, ha sido condenado a veinticuatro años de cárcel por el caso mascarillas, producido durante una alerta sanitaria de ámbito mundial. Dicho esto, la oposición está para hacer su papel, y el PSOE murciano no debe resignarse a dejar de ejercerlo por muchas incoherencias que en este momento se le observen al apoyar un estado de cosas del que, más allá de la lógica militante, debiera diferenciarse, como hace en otra Comunidad con más mérito, pues en Castilla La Mancha gobierna. El seguidismo hacia el sumidero es un ejercicio de masoquismo digno de estudio, y lo irónico es que cuando alguien dice la verdad se le estigmatiza.

El caso de las prótesis es un buen agarradero, una perla providencial para un partido hundido en las encuestas, con su líder regional fuera de la Asamblea (acaba de hacerse un Florentino convocando unas primarias flash en plena canícula) y con una política algo más que confusa en los asuntos que en la Región de Murcia tiran del electorado. Otra vez el PSOE pillado al paso cuando tiene enfrente a un López Miras sin problemas internos en su partido, con entronque privilegiado en la dirección nacional y conectado a los sectores que mueven el voto sin que parezca pesarle una ya normalizada colaboración parlamentaria con Vox que vendrá nesariamente a complementarlo. Lo que apunto no son elogios, sino una descripción que sus adversarios políticos debieran tener en cuenta.

La precariedad de partida puede ilustrarla una anécdota protagonizada por la portavoz parlamentaria socialista, más efectiva cuando se suelta sin guion. Me recordó al querido pintor José María Párraga, quien se levantó de su butaca cuando asistía a una conferencia en que el ponente desarrollaba opiniones contra Felipe González para proclamar: «No se debe criticar a quien no está presente para poder defenderse». Carmina Fernández reprodujo involuntariamente aquel episodio al calificar de cobarde a López Miras por aludir al líder regional, Francisco Lucas, sin asiento en el Parlamento autonómico, y esto a pesar de que ella misma lo había citado con reiteración. Un líder sobre el que hay que reservar las críticas porque sucesivas crisis del PSOE lo han desplazado de donde ahora pretende volver refleja gráficamente la situación.

Es lógico que en esta coyuntura las prótesis resuman para los socialistas ‘el estado de la Región’. Pero si buscamos una perspectiva que se aleje de la aparente tranquilidad del Gobierno y de la hiperbólica actuación de la oposición observaremos que la cosa quedará, si todo lo que hay es lo que sabemos, en humo de pajas. (Insisto: si todo lo que hay es lo que ya sabemos).

Hipótesis sobre un caso

No hemos de restarle importancia a un caso de corrupción, y menos a los que se producen a costa de la salud pública, pero hasta ahora el de las prótesis aparece encapsulado en unos protagonistas que no pertenecen al estamento político. Pedir la dimisión del presidente por la responsabilidad de unos profesionales encargados de compras de productos sanitarios parece desproporcionado, y más si ocurre que la propia Comunidad ha denunciado el caso, si bien bastante tarde en relación al tiempo de actuación de la trama, lo cual, es cierto, exige un ejercicio de fe sobre el momento de detectarla o en los controles para evitarla y admite al menos la responsabilidad ‘in vigilando’.

El ascenso a consejera de Salud de la directora del SMS en pleno huracán del caso admite dos lecturas: una, que el presidente está absolutamente convencido de la falta de implicaciones políticas; y otra, que sabe que Isabel Ayala es cómplice de la trama, de la que él también formaría parte, y en consecuencia la promovería para disimular la connivencia. La oposición prefiere la segunda posibilidad, de la que hasta ahora no dan noticia las pesquisas de la investigación ni las sospechas de los profesionales más cercanos en el hospital en que transcurrían los hechos. El consejo profecía al presidente de que dimita «antes de que la UDEF llame a su puerta» refleja, al día de hoy, más un deseo que una predicción asentada. Al día de hoy.

Es curioso que los socialistas descrean de que el presidente López Miras no supiera nada del caso, aunque sí creen que Sánchez desconociera las tramas a su alrededor, incluida la que tenía lugar en su propia casa. Implícitamente, en el mejor de los casos, sugieren que Sánchez es más ingenuo, o si apuramos, más tonto que López Miras. ¿Ven? ¿Cómo hacer oposición con tantas contradicciones?

No obstante, tanto el Gobierno como el PP, aun sin que le alcanzara responsabilidad judicial o política alguna, comete un grave error al querer obviar el asunto o mostrarse molestos por la energía de la oposición al denunciarlo, pues deberían ser aquéllos quienes abanderaran la investigación interna y las informaciones sobre el caso. Si el relato es el que presenta el Gobierno debiera revisar las relaciones con la empresa suministradora, que mantiene otros convenios con la Administración (sugerencia de la podemita María Marín, quien pretendía enlazar el caso con el del novio de Ayuso mediante el puente Quirón). El presidente no debiera incomodarse, sino ponerse en vanguardia políticamente de la denuncia además de haberla remitido a la instancia judicial.

Reprobar la verdad

Y es que al PP también le acucian las contradicciones. Véase el caso del concejal murciano José Guillén. Todos, desde el presidente a la alcaldesa saben que utilizó a trabajadores de las contratas para rellenar huecos en un evento organizado por él, que mintió al negarlo públicamente utilizando por su cuenta las siglas del PP y que volvió a mentir cuando admitió que los trabajadores habían acudido voluntariamente, abandonando sus tareas, por su interés en unas conferencias. Y, sin embargo, en el último pleno, el Grupo Popular recusó al portavoz socialista, Ginés Ruiz Maciá, por haber denunciado el hecho. Bochornoso: el mentiroso recusa al que denunció sus constatadas mentiras. El mundo al revés, y arrastrando a la alcaldesa, quien inicialmente había rechazado incluir el asunto en el orden del día, a votar contra lo que en conciencia le consta que es injusto, mediante la impúdica exhibición por su número dos del ‘aquí mando yo’. ¿Cómo va a creer alguien al PP cuando se presenta como alternativa a las disfuncionalidades del PSOE?

¿Qué clase de oposición quieren? Reprueban a quien denuncia hechos probados o se molestan porque la oposición incida en un caso de corrupción inserto en la Administración de la salud. Incluso justifican en la propia Asamblea Regional que la televisión pública replique con rótulos a la portavoz socialista en el momento de su intervención, y lo hacen a costa del «y tú más». Pero ¿no dicen que quieren cambiar ese estado de cosas? No es extraño que el PP permanezca estabilizado en las encuestas a pesar del caos entre los socialistas, pues es difícil creer que suponga una alternativa regeneracionista cuando gente como Guillén pueda seguir pavoneándose de sus fechorías políticas. La regeneración funciona en el PP con prótesis, por lo demás averiadas.