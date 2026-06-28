¡Or-gu-llo!

Me gustaría no tener que conmemorar el Orgullo. Cualquier persona LGTBIQ+ estaría de acuerdo conmigo: si no necesitáramos el Orgullo significaría que las personas LGTBIQ+ somos iguales a los demás y que nada amenaza nuestros derechos.

¿Existe esa discriminación? Es la pregunta. A esa contestamos con otra: ¿Te parten la cara por ir con tu novia de la mano, besarte con ella o parecer heterosexual? No, ¿verdad? A nosotras, nosotros y nosotres, sí. Una violencia muy parecida a la que sufren las mujeres que van solas y tienen que evitar estar en la calle en determinados estados, transitar por determinados sitios, evitar determinadas horas y no llevar determinadas apariencias. ¿Exigen esas violencias políticas públicas? Sí, porque son específicas: cuando nos agreden lo hacen con intención de humillarnos o matarnos; nos atacan porque les sale de su santísimo nardo hacerlo, por sus benditos cojones, muy parecida a las motivaciones de la violencia contra las mujeres: hacernos hombres con un par de hostias bien dadas, hacerlas mujeres sabiendo que es un hombre de verdad.

«Es que esos son crímenes como todos». ¿Ah, sí? Entonces, ¿igualamos la respuesta penal para los mismos tipos de delitos independientemente del origen de la violencia? ¿Tratamos igual la violencia familiar, la violencia xenófoba o la violencia desde el Estado que la violencia común? No, no lo hacemos. Y si no lo hacemos con esas violencias, ¿por qué se pide, siempre desde la ultraderecha, ignorar o silenciar el origen de la violencia homófoba o machista porque ya es un delito común que no necesita calificación? ¿Y por qué se da únicamente altavoz a esas agresiones cuando esa violencia procede de hombres inmigrantes? Porque los hombres inmigrantes no suelen tener voto, pero vienen muy a mano para políticas racistas que activan a los hombres, los de aquí, los que sí votan a esos partidos y que suelen ser los que ejecutan esas violencias.

La respuesta no puede ser solo penal. ¿Qué otras políticas de esas que dice la Constitución que deben hacer los poderes públicos tenemos a mano? Educación y visibilidad.

En cuanto a visibilidad, la mera obligación que contempla la ley LGTBI de poner el día 17 de mayo la bandera arcoíris en la Asamblea la hace el PP arrastrando los pies y no es siquiera capaz de sacar una declaración institucional a favor. Ahí es donde comienza la banalidad del mal. El mensaje es claro: no se defiende la visibilidad de los símbolos, pero se consiente la burla, porque ¿es que ya no vamos a poder contar chistes de mariquitas o de mujeres?, que lleva al insulto, pero que tampoco fue para tanto, qué poca correa tiene esta gente, que lleva a la agresión, porque no estaba tan claro que fuera homófoba, que son cosas que pasan, que lleva a la muerte, que suele ser un lamentable incidente que condenamos enérgicamente, qué pena que no lo hayamos podido evitar. Y terminamos entonces, por ejemplo, con la muerte de Samuel Luiz, al que mataron al grito de «maricón».

En educación tenemos el pin parental, idea, por cierto, original del PP murciano, que tuvo como origen evitar charlas sobre diversidad y salud afectivo-sexual. Ni la diversidad es todo LGTBIQ+ ni la educación afectivo-sexual es todo Kama Sutra, salvo para mentes sucias. A alguien de cinco años, por ejemplo, se le educa en el absoluto respeto a su cuerpo y al de los demás. Se ha demostrado que sirve para evitar abusos sexuales a menores, pero hay que saber hacerlo, así que déjalo a los que saben enseñar. El 75 % de los abusos a menores provienen del entorno familiar o cercano. Los que están en contra de esas charlas se convierten en cómplices involuntarios de abusadores, que suelen ser los que arman más ruido en el debate. Creyendo proteger a sus hijos se convierten en unos tontos útiles que facilitan el abuso.

La auténtica ideología de género es afirmar que los niños solo tienen pene, las niñas solo tienen vulva, la verdadera familia es la tradicional y todo lo demás es sexo, enfermedad o pecado. Que allá ellos con su errónea idea de la biología, pero ¿tan peligroso es dejarnos a los demás vivir libremente lo que somos? ¿Habrá algo que quieran confesarnos y no se atreven? Porque ese suele ser el caso.

Para todo ese odio hacen falta también autores y cómplices. Los partidos que callan para cambalachear con nuestras reivindicaciones por poder, aunque los cómplices también están dentro del colectivo, y el cambalache es cambiar respeto por estatus.

A los que el Orgullo no les representa, pero disfrutan de los derechos que ese Orgullo les ha conseguido: tienen ese lujo, pero la lucha, violencia y muerte de personas del colectivo han salvado vidas, entre ellas las suyas. Así que, en zonas de su interior con las que no charlan con sus amiguetes heteros, nos quieren en ese Orgullo, nos necesitan en ese Orgullo. Usamos palabras como respeto, diversidad o nosotres —que aunque no esté en el diccionario, como no está minchirones, son la columna vertebral de un activismo dedicado a defender esto— y no tenemos ni el tiempo ni las mínimas ganas de explicar verdades tan evidentes ante quienes se acuestan con la manta de la libertad que les hemos proporcionado y les seguimos proporcionando, y luego cuestionan el modo en que lo hemos hecho y lo hacemos, porque el Orgullo empezó como una revuelta.

La guinda es cuando nos califican de chiringuitos. En toda la Región se destina menos a políticas LGTBIQ+ que a flores en el Ayuntamiento de Murcia, que son dos millonacos de euros.

Entenderán entonces que, cuando la excelentísima señoría de la Asamblea de Murcia —de cuya calva no quiero acordarme—lanza desde la tribuna esos mensajes de odio protegido por su inmunidad parlamentaria, con título, tribuna y trato también pagados con los impuestos de las personas LGTBIQ+, mi ponderado y sereno mensaje de respuesta sea insistir en las luchas del Orgullo, que ofrecen soluciones a los males de violencia, discriminación y miedo que su calvísima señoría siembra. Respuestas frente a la excelentísima mierda que él esparce. Siempre ha habido clases.