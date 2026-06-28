Las mejores playas y calas de la Región: el top 10 de @carolomoyo

El autor en una de las calas de la Región. / @carolomoyo

Seguramente os preguntéis qué criterio he seguido para establecer este top de playas y calas de la Región. Pues, sinceramente, el de mi experiencia, por lo que podéis estar bastante en desacuerdo. De hecho, me gustaría que leyerais este artículo y después me dijerais que no tengo ni idea o que, por el contrario, estáis totalmente de acuerdo conmigo.

Lo único que tengo que decir en este caso es que me ha resultado difícil de narices hacer este top. No elegir las 10, sino hacer un ranking. Es posible que otro día cambiara algo el orden o que la próxima vez que las visite piense otra cosa. En cualquier caso, vamos al lío, que hace calor.

Y antes de nada: la bolsa de la comida pesa más cuando llegas a la playa que cuando te vas. Si no recoges, eres básicamente un egoísta egocéntrico, pero de buen rollo.

10. CALAFRÍA

La más fácil de posicionar quizás, pues es la menos escondida, la menos natural, pero no por eso menos bonita. En Cabo de Palos, con vistas al faro, se encuentra esta cala recogida, que hace que el viento y las mareas no parezcan entrar allí. Un punto perfecto para el snorkel, como todo el cabo, la verdad, y un baño imprescindible antes de acercarte al puerto a comer un caldero.

9. PLAYA DE LOS COCEDORES

Sinceramente, es única. Creo que a cualquier persona de fuera le fliparía ver esta playa. Tampoco está escondida ni hay que hacer ruta para llegar, pero se merece estar en esta lista. Las formaciones y los antiguos cocedores crean una imagen en la que un submarino o un barco parecen abandonar constantemente la costa. Además, creo que no hay que pelearse con los de Almería: nuestra mitad es claramente la más bonita.

8. CALA DE LAS MULAS

En esta ya sí, en esta toca andar, pero merece la pena. Cala de las Mulas es uno de esos rincones que no muchos conocen. Pertenece a Calblanque, pero no por la zona más conocida, no por la entrada que todos conocemos. Con arena fina y aguas cristalinas, es uno de esos lugares que debes visitar como murciano, al menos una vez.

7. CALA AMARILLA

Nos vamos ahora hasta Bolnuevo. Esta es la única cala que he metido en la lista que pertenezca a Mazarrón; seguro que me llevo algún palo. Pero, si seguís leyendo, veréis que también he puesto solo una de Calnegre.

Cala Amarilla es mi favorita de esta zona, por el color de la arena y la roca, pero es solo una excusa para saltar de playa en playa por este tramo de costa, donde encontrarás paz y algunos de los rincones más bonitos de la Región.

6. PLAYA DEL SISCAL

Aquí vuelve a pasar lo mismo: elijo una entre todas las calas del Parque Regional de Calnegre. La que haga de representante de todas y, en este caso, es El Siscal.

La roca negra hace único este territorio de Lorca, tiñe las arenas de un color grisáceo; sin embargo, los fondos son de un azul turquesa claro y están llenos de posidonia. Las tortugas marinas saben que este lugar es una maravilla y por ello van en ocasiones allí a anidar.

Hay muchos motivos para ir a la playa del Siscal o a sus vecinas, pero si necesitas uno para hacerte una hora de coche, ya lo conté en otro artículo: después de bañarte y hacer snorkel, ve a Puntas de Calnegre y este verano cómete un arroz a mi salud.

5. PLAYA PARREÑO

Algunos pensarán que estoy loco, que quizás Calblanque enterica debería ocupar este puesto en el ranking, pero bueno, ya he hablado de Las Mulas y aún falta otra cala escondida en la zona.

He decidido elegir Playa Parreño por ser de las más tranquilas, de las más naturales y por las vistas que ofrecen sus pequeños acantilados sobre el parque. Arenas doradas, formaciones rocosas, dunas y el verde de la vegetación. Este es uno de esos lugares que, aun siendo famoso, creo que estaría mucho más valorado si perteneciese a otra región o a otro país.

4. CALA STRACAS

Uno de los secretos mejor guardados de nuestras costas. Y creo que lo que hace que sea aún más espectacular es el camino.

Y no es precisamente porque sea bonito, de hecho todo lo contrario, pues tendrás que atravesar la urbanización del campo de golf de La Manga y, de pronto, aparcas, bajas una colina y ahí la encuentras: Cala Stracas y algunas otras.

No vas a encontrar el nombre en Google, o sea que te toca escribirme si quieres saber cómo llegar, porque en este pequeño espacio no va a ser posible.

3. CALA COCÓN

Esta es mi favorita de la lista y seguramente de la Región, pero siendo objetivos creo que las dos siguientes son mejores en líneas generales. Sin embargo, esta para mí es especial.

En primer lugar, porque para llegar tienes que hacer una de mis rutas favoritas de toda la Comunidad, la que va de Calarreona a Calblanque. Y en segundo lugar, porque el rincón es único, con su arco que recuerda a la Playa de las Catedrales en miniatura y porque sus pequeñas cuevas hacen que no necesites llevarte sombrilla.

Es una de esas calas para echar el día y es que normalmente hay poca gente porque llegar tampoco es sencillo.

2. CALA BLANCA

Podría ser la primera. Quizás debería.

Esta cala diría que ha permanecido oculta para la mayoría de la gente de Murcia. Era un lugar que solo en Lorca y Águilas conocían. Sin embargo, hace unos cinco o seis años llegó al dominio público, imagino que una desgracia para muchos.

Cala Blanca es la puerta a Calnegre, a la vez que es un puente hacia Cabo Tiñoso, una zona de playas y calas a las que he ido en agosto y en las que he estado completamente solo. Seguramente porque, desde aquí, entre una cosa y otra tardas hora y media en llegar.

Esta cala tiene cocedores, al igual que su prima más famosa. Sin embargo, aquí las rocas y piedras areniscas forman un abrigo cuyos huecos ocupan decenas de golondrinas. A primera hora de la mañana, sin nadie alrededor, lo único que oyes son golondrinas y olas.

Ese abrigo que forman las rocas hace, además, que las aguas se mantengan frescas y que el fondo marino se vea nítido todo el tiempo. Igual sí, debería haberla puesto la primera.

1. CALA CERRADA

Llegamos al final, y ha sido complicado, pero aquí está la que diría que es la mejor playa de la Región.

Se encuentra en Cartagena, en Cabo Tiñoso, y tranquilos, que no se va a petar por esto. Llegar andando implica una buena caminata. No vayas con nevera y ve a primera hora si no quieres que te dé una insolación de camino. Esto hace que la mayoría de la gente llegue allí en barco o kayak y, por eso, siempre va a ser tranquila.

Esta cala tiene además el mejor snorkel que he visto yo en la Región. Aguas cristalinas, un azul como el del Caribe y una playa que va cogiendo profundidad rápidamente. Vamos, que puedes nadar unos metros y ya parece que estás en un fondo marino lleno de peces y estrellas de mar.

Cala Cerrada es uno de esos regalos del Mediterráneo, de esos lugares que te hacen sentir afortunado de vivir donde vivimos y por eso he decidido que debe ocupar el número 1.

Como he dicho al principio, me encantaría saber vuestra opinión o si creéis que debería incluir otra playa o cala. Para ello podéis escribirme en mis redes sociales: @carolomoyo.

Y si me estás odiando por desvelar secretos, recuerda que solo estoy dando nombres. Para llegar a casi todas estas calas hace falta investigar.