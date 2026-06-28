A Federico García Lorca no lo mató la siniestra fortuna de una guerra; lo asesinó el odio con uniforme. Molestaba su brillantez, pero molestaba, por encima de todo, su soberana libertad para amar. Durante décadas, sus Sonetos del amor oscuro permanecieron ocultos, mudos testimonios de su amor clandestino hacia Rafael Rodríguez Rapún. Su último gran amor y secretario de La Barraca desde donde ambos acercaban la cultura a un pueblo mayoritariamente analfabeto, llevando el teatro clásico a las zonas rurales más desfavorecidas y aisladas. La España de aquellos años era gris, intolerante, que no sólo fusiló al poeta, sino que sepultó la belleza de sus versos bajo la terrible censura. Aquellos versos eran «oscuros» no por falta de luz, sino por la sombra del armario de la intolerancia.

«Tú nunca entenderás lo que te quiero porque duermes en mí y estás dormido. Yo te oculto llorando, perseguido por una voz de penetrante acero».

Escribo desde mi realidad: soy una mujer heterosexual. El sistema nunca ha cuestionado a quién amo, ni he tenido que valorar los riesgos antes de dar la mano en la calle o besarme en una plaza. Federico y Rafael, sí. Precisamente por eso, porque hablo desde un lugar seguro, no puedo ni quiero ponerme de perfil. La homofobia institucional ha vuelto a convertirse en moneda de cambio en los despachos, disfrazando la exclusión de «neutralidad» y pretendiendo devolver la diversidad al cajón del secretismo a cambio de pactos de gobierno. Como bien escribe Juan Gómez Bárcena en su Mapa de soledades: «Es tentador creer que la soledad de los armarios es cosa del pasado... pero sigue existiendo un rechazo más o menos visible». Los herederos ideológicos de los que mataron a Federico pretenden que el Orgullo vuelva a ser invisible porque les asusta un pueblo libre. Rendir homenaje a Lorca hoy no es solo leer su obra; es defender el derecho a amar sin miedo.

Amar sin miedo, tres palabras que resumen perfectamente el derecho humano que a Federico y a Rafael les robaron. Frente al veto y la sumisión política, la respuesta de la calle debe ser más cultura y más memoria. Asombra ver cómo esta exclusión convive con la soberbia de quienes presumen de ser gente de bien, de misa diaria y una moral intachable, mientras se dedican a escupir odio desde las instituciones. Ocurre cuando un diputado autonómico sube a la tribuna para proclamar que el «mayor logro del comunismo» ha sido sacar las conductas trans e identidades del catálogo de los trastornos para meterlas en el de los derechos humanos. A esos defensores de la fe de fachada, que señalan al prójimo y desprecian la diversidad, conviene recordarles las palabras del Nuevo Testamento de la Primera Carta del Apóstol San Juan: «Si alguno dice: «Yo amo a Dios», y aborrece a su hermano; es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto?».

Ningún pacto político puede apagar la verdad del corazón. El Orgullo es una necesidad democrática que nos exige no mirar hacia otro lado y defenderlo con empatía y valentía. Frente al gris institucional que añora los armarios, nuestra respuesta debe ser un mapa de colores, memoria y dignidad. Salgamos a celebrar y a reivindicar, porque el amor ya no pertenece a la clandestinidad, ni a la oscuridad de los armarios. La cultura y las libertades se defienden en la calle, con la voz firme de un pueblo que defiende unido que nadie tenga que esconderse por amar. Que este domingo sea el homenaje definitivo a Federico y a Rafael; el triunfo de sus sonetos liberados de la censura y la persecución. Lo mataron para callarlo, pero hoy resuena en cada esquina donde el amor se vive en absoluta libertad. Feliz Orgullo. Feliz domingo.