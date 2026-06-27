Sábado 20. Son las 22:39 horas

Me asomo a la ventana, está lloviendo. Me quito la bata antes de zambullirme en la cama. El nórdico sigue puesto. Viva La Laguna.

Domingo 21. 4-0

España hace su magia y calla bocas con un rotundo 4-0 contra Arabia Saudí.

-Oyarzabal prime. Es el mejor-, me escribe mi sobrino Iván, de 16 años.

Qué placer ver a La Roja ganar en verano y volver a despertar a los placeres de lo posible. En este Mundial hay un concepto que deja en evidencia la edad de los forofos: la pausa de hidratación. Un interludio de 3 minutos en cada tiempo del partido que a los ‘boomers’ y ‘millenials’ nos resulta casi ofensivo. Rocky nunca tuvo una pausa de hidratación, Rambo masticó raíces y animales crudos para sobrevivir.

Lunes 22. ‘Cooling Breack'

Los críticos de las pausas de hidratación denuncian que rompen el ritmo del partido y que son una excusa para generar millones de dólares en ingresos publicitarios. Pero, en realidad, lo que nos molesta es la nueva concepción del éxito que reivindica la generación ‘Z’: párate, cuídate, piensa, reflexiona; protégete para dar lo mejor de ti, tómate tu tiempo ante la presión del mundo y regresa para demostrar tu valía. Frente a la cultura tradicional del esfuerzo, los héroes de nuestro tiempo se hidratan y protegen contra los rigores del cambio climático. La contemplación como preludio necesario de la acción. Del «no hay dolor» al autocuidado.

La ciudad y el paso del tiempo Le propongo un reto: elija 12 lugares favoritos de su ciudad (un parque, una plaza, su cafetería de confianza, un mirador, etc.), lugares a los que le aten recuerdos y vivencias particulares. Ahora, haga una descripción del lugar in situ, tomando nota de la manera más neutra posible: cómo es la arquitectura, qué letreros hay, qué sonidos y colores percibe, etc. Unos días más tarde, realice la descripción de ese mismo escenario, pero sin estar allí, es decir, tratando de recordar los acontecimientos, sensaciones y personas que le evoca. El escritor Georges Perec realizó este experimento con esas 12 ubicaciones durante 12 años para dejar huella de un triple envejecimiento: el de los lugares mismos, el de sus recuerdos y el de su escritura. No se me ocurre una manera más poética y creativa de asumir el paso del tiempo y, a la vez, de elevarse sobre él.

Martes 23. Ser leído

«La gente no quiere leer, quiere haber leído», me informa un post de Instagram. Deslizo el carrusel y aparece una sensual imagen de Dua Lipa en la cama sosteniendo un libro junto al siguiente mensaje: «Todos conocemos a alguien que parece fascinante hasta que la conversación avanza y descubrimos que gran parte de ese magnetismo era falso». ¿De verdad TODOS conocemos a alguien con ese rasgo de la personalidad tan inquietante? ¿Desde cuándo ser intelectual -o aparentar serlo- es ‘cool’? En mi mundo, las personas inteligentes prefieren escuchar a hablar y hacen grandes esfuerzos para pasar inadvertidas.

Miércoles 24. Impostora

Hoy el algoritmo me sugiere una publicidad que me deja atónita: «Deja de fingir que entiendes Historia del Arte», con el siguiente subtítulo: «¿Llevas años asintiendo cuando se habla de arte en las cenas? Es hora de dejar de aparentar y empezar a entenderlo de verdad». Pero ¿quién en su sano juicio asiste a cenas en las que tiene que tirarse el folio sobre el colapso de la Edad de Bronce o el manierismo tardío? Definitivamente, me he quedado fuera de onda o mi algoritmo ha enloquecido.

Jueves 25. Placeres del desorden (I)

Abrir el congelador y descubrir una cerveza olvidada que, contra todo pronóstico, mantiene su esencia semilíquida y adquiere la categoría de granizado espirituoso a punto de nieve. Sacar unos pantalones de la lavadora y hallar un billete de 50 euros que ha sobrevivido al programa corto. Salir de la ducha descalza y dar, en mitad del pasillo, con unas botas que sirven de calzado perfecto de entre tiempo. Escarbar hambrienta el frigorífico y rescatar unas seductoras gildas del poco apetecible cajón de las verduras.

Viernes 26. Placeres del desorden (II)

No encontrar el libro que buscas en las estanterías y terminar sumergida en un ejemplar desconocido y fascinante. Amanecer con las responsabilidades del lunes y dejarte llevar por los caminos de un sábado. Procrastinar todo el día, lamentarte de que el Mercadona haya cerrado y que el cielo te regale un ‘rosso di sera’ cargado de promesas. No saber dónde vas, pero recordar tu nombre y esencia; estar vivo en cualquier idioma y calle del planeta. Fantasear con mudarte al último confín del mundo y decidir pasar allí el fin de semana, para hacer una expedición de reconocimiento.