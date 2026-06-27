El Mozart español

En mis tiempos de estudiante en el Conservatorio de Bruselas, Fétis era un punto de encuentro propiciado por unos asientos a los pies del busto de este músico belga, en la base de la escalera de acceso a la primera planta. François-Joseph Fétis había sido en 1832 el primer director de este prestigioso centro, dos años después del nacimiento de Bélgica como estado. Implantó el modelo del conservatorio de París, que conocía muy bien al haber sido alumno primero, después profesor de armonía y contrapunto, y también su bibliotecario. Fétis no ha pasado a la historia como afamado compositor o intérprete, pero está considerado como uno de los primeros y más importantes musicólogos, un investigador tanto de la historia como de la teoría de la música.

Su Biographie universelle des musiciens tuvo una enorme importancia durante el siglo XIX y un papel fundamental cuando en 1869 llegó a las manos de Emiliano de Arriaga, quien encontró, por fin, pruebas documentales de las historias familiares sobre ‘el tío Juanito’, un tío-abuelo suyo que había sido un prodigio de la música, muerto prematuramente en París.

Juan Crisóstomo de Arriaga nació el 27 de enero de 1806, exactamente con cincuenta años de diferencia con Wolfgang Amadeus Mozart y, tal como era costumbre en la época, recibió el nombre del santo del día. Su padre era empresario y armador, aunque había sido organista, por lo que la familia disfrutaba de una situación económica muy desahogada. Su hermano Ramón Prudencio, 14 años mayor que él, tocaba el violín y la guitarra. Juan Crisóstomo estudió con músicos locales ligados a la basílica de Santiago, como el violinista Faustino Sanz o José Sobejano, maestro de capilla, organista y compositor. Muy joven comenzó a frecuentar los salones bilbaínos y la Academia Filarmónica, siendo pronto reconocido y admirado. Las influencias del padre consiguieron la atención de personalidades como Francesco Vaccari, violinista de la corte madrileña, o el famoso tenor Manuel García, padre de María Malibrán y Pauline Viardot. Juan Crisóstomo escribió su primera composición a la edad de 11 años, un trío para violines titulado Nada y mucho, en referencia tanto a la aparente poca importancia de la obra como a que fuera producto de un niño de corta edad. Posteriormente, lo adaptó para un extraño octeto formado por cuarteto de cuerda, contrabajo, trompa, guitarra y piano, probablemente determinado por los músicos disponibles a su alcance. Ya desde sus primeras obras fue manifiesta la facilidad del autor, que no tenía estudios de armonía y que componía por puro instinto musical.

De esta forma, compuso con trece años Los esclavos felices, una ópera semi-seria sobre un libreto de Luciano Comella, de la cual solo nos han llegado la Obertura, la Marcha Mora y algunas partes vocales. Críticas y comentarios sobre esta obra aparecieron en la prensa nacional, presumiblemente por iniciativa de su padre y de su hermano.

Aconsejado por Sobejano, fue enviado a París para formarse y desarrollar su talento. En 1821, con sólo quince años, ingresó en la École Royale de Musique et Déclamation, nombre que tomó el conservatorio en 1816, tras la restauración de la monarquía. Dio sus primeras lecciones de armonía con Fétis, recién llegado como docente, y contrapunto con Luigi Cherubini, que pronto comenzaría su trayectoria como director. Según Fétis, aprendió toda la armonía en tres meses y dominó el contrapunto y la fuga en tan solo dos años. También continuó sus estudios de violín con Paul Guerin y, desde 1823, con Pierre Baillot, autor del célebre método del conservatorio. Ese mismo año Fétis lo nombró profesor asistente de sus asignaturas, con una enorme carga de trabajo para sus 17 años.

Al igual que los pimientos de Padrón, que unos pican y otros no, la muerte avisa a unos mientras que a otros les coge totalmente desprevenidos. El agotamiento por las clases y una probable tuberculosis provocaron la muerte de Juan Crisóstomo en 1826, diez días antes de cumplir los veinte años. Fue enterrado en una fosa común y sus pertenencias, recogidas en un baúl por el pianista Pedro Albéniz y otros amigos españoles, fueron enviadas a casa de sus padres en Bilbao, que no habían vuelto a verlo desde que partió hacia París, y arrumbadas durante décadas en un desván.

Así regresamos al comienzo, con Emiliano de Arriaga leyendo las dos páginas, extraordinariamente elogiosas, que Fétis dedicó a su tío-abuelo. Emiliano fue el encargado de iniciar el descubrimiento de un compositor a quien se ha comparado con Mozart por la fecha de nacimiento, por su precocidad, por su enorme talento innato, y, también, por su temprana muerte.

La fama de Arriaga se debe únicamente a 23 obras, muchas se perdieron, de las que sólo se interpretan habitualmente la obertura de Los esclavos felices, su Sinfonía para gran orquesta y sus tres excelentes cuartetos de cuerda, obras todas exquisitas en las que se aprecia su facilidad para crear melodías en un estilo absolutamente internacional próximo a Beethoven y, especialmente, a Franz Schubert, aunque sea poco probable que escuchara sus obras durante su vida. Cualquiera de ellas está al nivel, si no supera, de las que compusieron durante su juventud músicos precoces como Mozart, el propio Schubert o Mendelssohn.

Hace pocos meses se cumplieron doscientos años de la muerte de Juan Crisóstomo Arriaga, y hoy no está de más recordarlo.