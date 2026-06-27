Descanso estival

Ahora que ya hemos entrado oficialmente en el verano, y que el calor amenaza —como siempre—con no dejarnos vivir, es fácil soñar con uno de esos lugares en los que los rigores estivales se hacen más llevaderos. No todos tenemos la suerte de poder disfrutar de un espacio donde los minutos se deshacen en jirones pausados de sosiego y ocio. En esto —como en todo— siempre hubo clases y fortuna diversas. He conocido bastantes casas —de huerta, mar o pequeño pueblo— que han despertado en mí la evocación poética y una gran curiosidad por conocer cómo fue la vida en su interior; qué historias —afortunadas o desdichadas—las habitaron, cómo se desarrollaba la vida en sus entrañas al fresco de las noches de verano. Cualquiera que suela leerme puede intuir, fácilmente, mi atracción por lugares más o menos antiguos para estos menesteres, alejados de modernas urbanizaciones y otro tipo de viviendas de veraneo actuales.

Imaginen una vega extensa de frutales y hortalizas salpicada —aquí y allá— por esbeltos grupos de álamos. Imaginen, así mismo, una ciudad por telón de fondo que de no ser carnalmente real, sólo podría pertenecer al imaginario de Italo Calvino. Sumemos a este paisaje el blanco sempiterno de Andalucía y el jazmín trepador pondrá olor a nuestro viaje. Recreen, en sus mentes, la casa llena, los balcones abiertos al susurro de acequias y brazales; la vida, pausada, entre el balanceo de mecedoras y conversaciones distendidas en penumbra. Pongamos en su centro a un joven de veintiocho años: inquieto, vitalista y amante de los libros. Un hombre que ama la tierra que lo vio nacer y que sabe descifrar, entre criadas y señoras, parte del drama humano latente de su tiempo. Un joven que toca el piano y juega, con las palabras, con la proeza del que sabe nombrar de forma certera e inequívoca. Ese hombre -destinado a la inmortalidad sin saberlo- se recrea en la nueva casa familiar que su padre, como regalo a su mujer e hijos, acaba de adquirir para pasar los veranos. Pongamos nombre a nuestro protagonista: Federico; y también a la casa: La huerta de San Vicente, en Granada.

Recientemente se han cumplido cien años de la compra de un trozo de tierra (treinta y seis marjales), con una hermosa casa popular del siglo XIX, por parte del padre del universal granadino Federico García Lorca. Esa tierra de cultivo se conocía, desde décadas atrás, como la Huerta de los Mudos. Federico padre cambió el nombre en honor a su mujer, Vicenta Lorca. Allí, la familia pasaría no demasiados veranos de deleite y encuentro; pues, como todos sabemos, el estallido de la Guerra Civil sería un punto y aparte -inmenso- para ellos. Se adquirió la propiedad con la finalidad de disfrutar de la naturaleza y de la tranquilidad en un entorno rural pero muy cercano a la ciudad nazarí. El poeta nos lo describía así: «Estoy en la Huerta de San Vicente, una preciosidad de árboles y agua clara, con Granada enfrente de mi balcón, tendida a lo lejos con una hermosura jamás igualada». En este espacio escribiría Lorca, total o parcialmente, obras celebradísimas como su Romancero gitano o Yerma, entre otras. En este vergel, donde agua y tierra se fundían en aromas y sabores, no es difícil imaginar a un Lorca extasiado en compañía de familia y amigos, como el maestro Falla o el poeta Luis Rosales. El sonido puntual del piano, la radio y el gramófono ponían la banda sonora a una vida familiar más distendida y amable en esos meses de calor. La casa fue ligeramente ampliada con el añadido de un gran comedor (donde antes estaba la cochera) sobre el que se alzó una sencilla terraza. Un viejo nogal daba sombra a la vivienda a la que se accedía por un paseo cuajado de rosales y diversos frutales.

En esta Huerta de San Vicente se encontraba la familia García Lorca aquel verano terrible de 1936. Mirando por sus balcones puedo imaginar a un Lorca angustiado y desorientado. Varias fueron las ocasiones en que personas armadas acudieron hasta la casa de recreo y amenazaron al poeta. No obstante, el nueve de agosto, García Lorca, decidió refugiarse en la casa de su amigo Luis Rosales, creyendo que allí estaría más seguro. El desenlace, todos lo conocemos.

Actualmente, la histórica Huerta de San Vicente es una casa-museo bastante fiel a como era en los años veinte y treinta del pasado siglo. Una visita que, sin ninguna duda, les recomiendo con entusiasmo, a pesar del anodino parque que envuelve todo. Un espacio donde hoy, con más fuerza que nunca, se sigue recordando a una de las voces más singulares y fuertes de nuestra extraordinaria Generación del 27.