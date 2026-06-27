Con San Juan se da el pistoletazo de salida de las fiestas patronales que jalonan nuestro verano. En mi caso todo empezaba en San Pelayo, 26 de junio, y terminaba allá por San Miguel. Que no se diga que no celebro los santos.

Para que no haya duda, mis padres, Teodoro y Juana, proceden de un pequeño pueblecito vallisoletano que se llama Siete Iglesias. Eso sí, algunos lo conocen socarronamente como la villa de las seis mentiras.

Allí, donde también descansan ya mis progenitores, el programa de fiestas de 5 días limita los actos religiosos a la misa y la procesión el día del patrón. Un paseo por las calles que también es peculiar porque el párroco no hace más que empujar el paso para que acabe cuanto antes, ya que la tradición manda bailar al santo hasta caer rendidos. A cada minuto casi, la dulzaina y el tamboril ponen la música para que una larga y doble fila disfrute con la jota castellana. La recompensa es la gratuita degustación de la limonada y los típicos dulces del lugar, como las pelusas y los bollos de canela, en la Plaza Mayor.

Ese final explica también parte de su identidad, pues se cuenta que nuestros antepasados más lejanos, ya que yo también me considero del terruño, cambiaron al pueblo de al lado, aunque se llame Alaejos, la Virgen de La Casita por arrope. De esta forma, lo que podría ser un complicado gentilicio quedó en arroperos.

Ahora vivo en una zona abandonada de la capital murciana. Ni Ballesta ni Rebeca ni otros sacrosantos alcaldes han pisado por esta tierra yerma.

Nadie tiene para nosotros una mirada y, por supuesto, una mínima atención dulce, pero mi urbanización se llama Mirador de Agridulce, entre Espinardo y Guadalupe.

Cuando se acaban las fiestas del primero empiezan las del segundo. Un no parar que suman una docena de actos religiosos entre misas, procesiones, triduos, ofrendas y demás. Una docena, sin faltar día.

¡Viva San Pelayo Viva!