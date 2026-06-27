Una conversación

En el patio hacía calor. Pocos se sentaban en los bancos en esta mañana de junio. En uno de ellos dos hombres hablan tranquilamente.

‘Te han caído 24 años, ¿no?

‘Sí. Me han tirado con la de cobalto. Tengo 66. O sea que de aquí salgo con los pies por delante o con la bolsa del pipí colgando’.

‘Joder, pero ¿qué has hecho?’

‘Pues robar un poco. También algo de putas y de unas queridas que me mantenían el establishment; un sobre de 10.000 euros al mes…, yo qué sé. Cosas que va uno haciendo. Se empieza con una corrupción, te vas metiendo y metiendo, y ya ves… Y, tú, ¿Para cuánto tienes?’

‘Yo, 10 años justitos’.

¿Y qué hiciste?

‘Maté a mi suegra. Pero he tenido descuentos porque iba borracho y porque ha quedado demostrado que ella era una mala pécora’.

‘Tío, pero matar es matar. Yo solo he robado y me ha caído más del doble’.

‘Sí, pero esto va así. Al Venancio, el tuerto de la celda de abajo, que mató y descuartizó a un senegalés por un tema de droga, también le han puesto 11 y medio porque quedó demostrado que el negrata era un sicario que iba a por él’.

‘Pues, con lo mío, no ha habido nada que hacer. Ha sido como cuando vas al supermercado y llega la hora de pagar. La cajera va pasando cosas, se oye el pito y la máquina va sumando. A mí me han cobrado hasta las bolsas, y a precio de lino’.

‘Había un payo que era el que planeaba tus cosas desde fuera, ¿no? El que os fue metiendo en todo. Dicen que el hombre se embolsó más de 4 millones de euros con el chollo de las mascarillas, la cama aparte. ‘¿Cuánto le han caído a ése?’

‘Sí, éramos socios. Él era el que nos mostraba el camino y nosotros lo seguíamos como borregos. Le han metido 4 años y pico. Pero se los han perdonado y no tiene que ingresar en la cárcel’.

‘¡Coño! ¿y eso?’

‘Dicen que lo ha cantado todo y que les ha ayudado a la policía y a los jueces a jodernos a nosotros’.

‘¿Y se va de rositas y con los millones puestos?’

‘Sí. Bueno, tiene que hacer un año de trabajo comunitario. Cosas de esas de recoger plásticos de la playa, o limpiarles el culo a los críos de una guardería. Pero, vamos, en la calle y con los 4 millones en la faltriquera’.

‘¿Tú crees que la gente entenderá esto de que a ti te lo hayan sumado todo y al otro le hayan quitado lo del trullo y dejado la pasta?

‘Pues, no sé. Les parecerá raro, supongo.

‘¡Qué cosas se ven, don Pero!’

‘¡Qué cosas se ven, don Nuño!’, y ambos se ríen recordando La venganza de don Mendo.