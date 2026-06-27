Opinión | La Feliz Gobernación
La 7 contra Carmina
Bastó que la portavoz socialista, Carmina Fernández, acometiera los, según ella, incumplimientos del Gobierno regional en lo relativo a la vivienda para que La 7, la tele pública que retransmitía el debate sobre el Estado de la Región, sobreimpresionara a su imagen en la tribuna un rótulo con la siguiente leyenda: «Última hora: López Miras anuncia que la próxima semana se aprobará el nuevo Decreto Ley de Vivienda Asequible».
El titular permaneció un largo tiempo en pantalla (a los cinco minutos dejé de cronometrarlo), de modo que actuó en la práctica como réplica a las palabras de la diputada y de ocultación al espectador de su identidad política, pues sustituyó al que la identificaba, además de un adelanto por cuenta propia de la siguiente intervención del presidente.
El que TVE sea un nido de activistas en favor de Pedro Sánchez es una anomalía democrática, como lo es también del mismo calibre el que la televisión pública murciana intervenga en un debate parlamentario derivando la atención de los argumentos de la oposición a las iniciativas de López Miras.
No descubriremos ahora que La 7 es un aparato de agitación y propaganda, pero llama la atención que se conduzca con tanta obscenidad. ¿Es que a sus directivos no les da vergüenza?
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