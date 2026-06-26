Estado preelectoral

Se supone que un rito como el debate del Estado de la Región debe referirse a la evalución del último curso político, pleno de resultados y buenos datos, en la previsible visión del presidente, protagonista exclusivo de la sesión de ayer. Pero se trataba del último formato de estas características en la actual legislatura; el próximo será de investidura tras las elecciones de 2027 y, por tanto, no dejó de percibirse el tufillo preelectoral.

Fernando López Miras ocupó la casi totalidad de su tiempo en emitir anuncios sobre inversiones millonarias en todas las áreas, preámbulo de unos presupuestos que están por aprobar a la espera de la bendición de Vox. Pero a la vista de lo que sugiere como acciones políticas para el próximo año, el recurrente lema «hemos hecho mucho, pero es mucho lo que queda por hacer» pesa más en la parte final de su formulación, pues pareciera como que el curso inmediato sería el más pródigo de su gestión. Tal impacto presupuestario choca con la por otra parte razonable crítica a la impavidez del Gobierno central sobre la reforma de la financiación autonómica en aquellas Comunidades que no son Cataluña. Lo cierto es que muchas de las inversiones anunciadas son de naturaleza plurianual, como las relativas a Educación, pero aún así el presidente expresa con sus medidas una imagen de solvencia económica que no se percibe en el día a día de la Administración.

Hoy es el día de la oposición, y López Miras no se privó de advertir en el remate de su discuro que espera algo así como una ‘critica constructiva’, en la previsión de que la izquierda convierta la sesión en un monográfico sobre el caso de las prótesis, la percha provindencial en que el PSOE cuelga sus expectativas de desgaste del Gobierno. Pero la oposición, tan huérfana de credibilidad por la indefendible situación que sufre el Gobierno nacional, se agarrará, claro, a lo que estime oportuno. Los casos de corrupción quue cercan a Sánchez más la infartante política internacional han servido de cortina de humo para evitar el foco sobre la política regional, lo que ha favorecido a López Miras. Las prótesis ofrecen ahora una rendija para intentar erosionarlo, así que habrá jaleo. La Región dejará de ser una isla.