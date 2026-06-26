La negativa de los conductores de patinetes eléctricos y bicicletas a hacer la prueba de alcoholemia o drogas

Está claro que negarse no pueden o, para ser más técnicos, no deben, pero esa conducta ¿es un delito? Porque cuando esto le ocurre al conductor de un vehículo a motor o ciclomotor, acaba detenido.

Pues, históricamente, desde el Código Penal de 1995, hubo disparidad de criterios en ambas direcciones; los expertos no se ponían de acuerdo, unos decían que si un ciclista se niega a realizar las pruebas de alcoholemia, comete un delito, y otros decían que es una infracción administrativa (una multa). Y todo, como siempre, por mala redacción del Código Penal, porque en el artículo 383, sobre el delito de negativa a realizar las pruebas de alcohol/drogas, dice «conductor» a secas, cuando en los anteriores artículos dice «conductor de vehículo a motor y ciclomotor». La lógica me dice a mí que la negativa en administrativa ha quedado para ciclistas, peatones y demás vehículos de poca envergadura, pero una ley mal redactada, con enmiendas de varios partidos políticos, trae problemas. Lo cierto es que el texto inicial que se presenta en el Congreso nada tiene que ver con el que sale finalmente del ‘horno’ parlamentario.

Está claro que el hecho de que un peatón, ciclista o conductor de VMP, tranvía y demás vehículos que no entran en la definición legal de vehículo a motor o ciclomotor, se niegue a realizar las pruebas de alcoholemia o drogas, es una infracción administrativa, porque los delitos se refieren sólo a vehículos a motor. Y la bicicleta, el tranvía y el VMP no lo son.

Otra cosa, es que los agentes lo traten como un supuesto de desobediencia, pero no cabe dentro de los delitos contra la seguridad vial y tendrían que existir otros detalles que envuelvan esa negativa. Así que el art. 383 no sería de aplicación en este caso. Antes de la reforma del año 2007, la negativa a realizar las pruebas de alcoholemia se castigaba como una desobediencia grave y era más estricta. Hoy en día basta con negarse para cometer el delito, es para salvaguardar el principio de autoridad, algo tan vulnerado en los tiempos que corren.

Pero ¿tiene el conductor de una bicicleta, VMP o tranvía obligación de someterse a las pruebas de alcoholemia? Por supuesto, siempre que sea requerido por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, al igual que los conductores de vehículos a motor y ciclomotores, pero en los casos legalmente establecidos en la ley, a saber: «El conductor de un vehículo está obligado a someterse a las pruebas para la detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo, que se practicarán por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. Igualmente, quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en un accidente de tráfico o hayan cometido una infracción…» conforme a lo tipificado en la Ley de Seguridad Vial.

La tasa de alcohol permitida para los ciclistas y los conductores de los famosos VMP (ya saben que son los patinetes eléctricos) es de 0,5 g/l de alcohol en sangre o 0,25 mg/l de alcohol en aire espirado, pero siempre que no sean menores de edad, porque para ellos la tasa es 0. Y si sobrepasa la tasa de alcohol en aire espirado de 0,60, o en sangre superior de 1,2 g/l ¿sería delito?, porque esa es la tasa delictiva para los demás. No, estos vehículos no cometerían delito, por muy alto que sea su nivel de alcohol, porque el delito solo lo cometen los conductores de vehículos a motor y ciclomotores.

Pero sí que sería una infracción administrativa muy grave, y eso son 500 euros de multa, siempre que no pasen del doble, que se duplica a 1.000 euros la broma. Y en cuanto a los puntos, ¿se aplica la pérdida de puntos a estos conductores? Tampoco, para conducir bicicletas o VMP no se exige permiso ni licencia de conducción; tampoco para tranvías, salvo que el operador de transporte le exija generalmente el B. Y, por lo tanto, no se pueden perder puntos por las infracciones que se cometan con un vehículo que no requiere permiso de conducir.