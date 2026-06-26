Opinión | La nueva butaca
Montar en bicicleta también es política
Montar en bicicleta es un aprendizaje de la infancia. Pueden pasar meses e incluso años que, cuando vuelves a pedalear, avanzas con la soltura de siempre. Yo aprendí en verano. A mi abuelo Paco le gustaba, mientras tomaba el fresco en el porche, contar las vueltas que dábamos a la parcela. Recuerdo cómo en el silencio de la tarde las enumeraba en voz alta.
También recuerdo al actor José Sazatornil, ‘El Saza’, un enamorado del Mar Menor que veraneaba en Los Alcázares. Montaba en bicicleta con un estilo particular: pantalón, camisa de manga corta y sombrero. Así está inmortalizado en el paseo marítimo en una escultura en bronce (poco acertada).
Ese aprendizaje y disfrute veraniego ha pasado a ser un estilo de vida para mí y también para mi familia.
Montar en bicicleta para ir al trabajo, al cole, al mercado, de comida, de concierto… ¡qué gozada! Contar con ella como medio de transporte diario es un privilegio del que aún muy pocos disfrutamos en la ciudad. Los peligrosos patinetes ganan terreno, pero eso, para otro día…
Murcia es una ciudad amable para desplazarse en bicicleta todo el año. Con frío, con lluvia y, sí, hasta con calor. En bicicleta prima la sencillez. La grandeza de sentirse libre. Haces deporte sin darte cuenta. Con la bici recibes y das: te da autonomía mientras respetas el entorno. La bicicleta aporta un sinfín de beneficios sobre los que conviene hacer más pedagogía.
Montar en bicicleta evita atascos, prisas y, algo fundamental, reduce la ansiedad y el estrés. Mucho está tardando el presidente López Miras en aplicar incentivos fiscales al uso de la bicicleta como hace con los gastos asociados a la práctica deportiva (gimnasios, yoga, pilates o entrenamientos).
No es ninguna locura, otros países y ciudades europeas lo hacen. París, sin ir más lejos. All í, el liderazgo de Anne Hidalgo -gaditana de nacimiento y primera alcaldesa de París-, ha conseguido que el uso de la bicicleta supere al del automóvil. Un cambio de paradigma en materia de movilidad. Si Rebeca Pérez quiere dejar huella como primera alcaldesa de Murcia, tiene en París un magnífico referente. Y puesto que estamos obligados a cumplir los límites europeos de contaminación para 2030, aquí tiene la oportunidad para impulsar un modelo de ciudad sostenible, donde montar en bicicleta se convierta en un estilo de vida para muchos más murcianos. Porque las bicicletas no son solo para el verano.
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